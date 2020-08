Pacjent – Ford Focus 1.5 Ecoboost

Na temat swojego już ponad trzyletniego Forda Focusa pisałem na łamach Antyweba kilka razy (3 lata po chiptuningu) i pewnie jeszcze raz napiszę, bo chciałbym się podzielić wrażeniami ze swojego długodystansowego „testu”. Dzisiaj jednak zajmiemy się kwestią spalania, czyli tym co dla przeciętnego Kowalskiego jest najważniejsze, bo przecież nie bez powodu każdy „szwagier” przy byle okazji chwali się, że jego „Passat w TDI” to wręcz produkuje ropę ;-) (co udowodnił Tomek w tym teście). Mój silnik, czyli turbo-benzynowy EcoBoost o pojemności 1.5 litra z 4 cylindrami do specjalnie oszczędnych nie należy. Szczególnie w połączeniu z dynamicznym stylem jazdy, który preferuje. Średnia z 48 000 km to 8,66 litrów na 100 km. Dużo jak na taką pojemność, ale trzeba wziąć pod uwagę, że generuje on 200 KM, a moc nie bierze się z powietrza.

660 km w trybie Eco

Tak się jednak złożyło, że w czasie weekendu pokonałem trasę nieco ponad 660 km na jednym baku i chciałem się podzielić swoimi wrażeniami. Droga przebiegała z południa na północ Polski, tak jak widzicie to na mapce poniżej. Jeżdżę tą trasą bardzo często, a składa się na nią około 400 km autostradami i 260 km drogami krajowymi i wojewódzkimi. Zazwyczaj muszę zrobić jedno tankowanie, bo przy baku o pojemności 50 litrów i średnim spalaniu 8-9 litrów na 100 km, trudno przejechać ten dystans na raz. Nie jest to wielki problem, przerwa na kawę jest wskazana.