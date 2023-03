Smart ekspresy od Siemens – 21 rodzajów kaw z całego świata zaparzysz zdalnie

Siemens zaprezentował nowe ekspresy do kawy z serii EQ. Niemiecki producent stawia w nich na personalizację i eksplorowanie smaków z całego świata. Urządzenia są po brzegi wypakowane technologią.

Dla kawowych profesjonalistów i kompletnych laików

EQ to seria automatycznych ekspresów do kawy, które mają zapewnić wrażenia na poziomie profesjonalnej kawiarni. Dwa nowe modele – EQ700 oraz EQ900 – wyposażone są w ceramiczny młynek, sprawdzoną jednostkę zaparzającą i opatentowaną grzałkę, która ma według producenta zapewnić idealną temperaturę kawy.

Źródło: Siemens

Wspomniałem o personalizacji – każdy bowiem lubi pić kawę na swój indywidualny sposób. Dlatego też ekspresy od Siemensa pozwalają na własnoręczne ustawienie wskaźników takich jak moc, szybkość zaparzania, proporcje między kawą, a mlekiem czy temperaturę.

Bardziej wymagający kawosze mogą skorzystać z trybu baristy, by w jeszcze bardziej szczegółowy sposób dobrać ilość wody, grubość ziaren czy czas parzenia. Wszystko to za pomocą dotykowego ekranu, który znajduje się na pokładzie obu urządzeń. A co laikami (takimi jak ja)? Dla nich przeznaczono tryb comfort, który automatycznie dobierze parametry parzenia.

Warto wspomnieć, że modele EQ700 oraz EQ900 mają dostęp do funkcji Siemens Coffee World, która pozwala na skorzystanie z aż 21 specjałów, wzorowanych na kultowych kawach z całego świata, takich jak włoskie Ristretto czy kolumbijskie Cortado.

Najciekawszym rozwiązaniem wydaje się jednak kompatybilność z systemem inteligentnego domu. Nowe modele współpracują z aplikacją Home Connect, dzięki której można zaparzyć kawę zdalnie (na przykład wracając z pracy), pod warunkiem, że urządzenia są podłączone do Wi-Fi. Z poziomu aplikacji możliwe jest też wykonanie zdalnej diagnostyki, dzięki czemu wizyta serwisanta w przypadku usterki nie zawsze jest koniecznością.