Ekspres do kawy: jaki wybrać? Czym się różnią?

Ekspres do kawy to akcesorium bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Kofeinowa czy bezkofeinowa - kawa podbiła serca ludzi na całym świecie. Setki gatunków, rozmaite opcje wypalania, a do tego jeszcze rozmaite opcji jej parzenia. Pytanie brzmi: co wybrać?

Sposoby parzenia kawy. Co warto o nich wiedzieć?

W ostatnich latach niezwykle popularne stają się metody alternatywnego parzenia kawy — takie jak ręczne przelewy (tzw. dripy), Aeropress, french press czy kawiarka. Fakty jednak są takie, że nie jest to nic spektakularnie nowego - i w rozmaitych formach towarzyszą nam od wielu lat. Ale wraz z rozwojem technologii, na rynku pojawiły się także dziesiątki rozmaitych maszyn. Ekspresy do kawy przestały już być domeną kawiarni - i coraz częściej decydujemy się na taki zakup także do domu.

Mówiąc jednak o ekspresach do kawy - warto mieć na uwadze, że tam również można wydzielić kilka rodzajów.

Rodzaje ekspresów do kawy. Co warto o nich wiedzieć?

"Ekspres do kawy" niejedno ma wcielenie. I wybierając się na zakupy warto mieć to na uwadze. W zależności od wybranego przez nas typu ekspresu, będziemy mogli przygotowywać różne rodzaje kaw. Te różnić się będą nie tylko formą, ale także smakiem.

Jednymi z najbardziej podstawowych ekspresów do kawy są ekspresy przelewowe. Często będące jednymi z najtańszych i najprostszych konstrukcji. Nie potrzeba tam żadnego ciśnienia, to konstrukcje które zalewają kawę wodą o odpowiednio dobranej temperaturze — po prostu i aż. Część konstrukcji ma także wbudowane młynki, dzięki czemu idealnie dobiorą grubość ziaren - a kawa zawsze będzie świeża i aromatyczna. Co ważne - to ekspresy, które charakteryzuje prostota obsługi — zarówno w kwestii ich użycia, jak i konserwacji. Ekspresy do kawy Krups są tego idealnym przykładem - ale inni producenci wcale nie zostają w tyle i pokazują, że ta kategoria sprzętów nie musi kosztować kroci przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu!

Poza ekspresami przelewowymi na rynku dostępny jest cały szereg ciśnieniowych ekspresów do kawy. Te dzielą się na trzy najpopularniejsze kategorie:

kapsułkowe — stosunkowo najnowsza kategoria ekspresów ciśnieniowych. Charakteryzuje je niewielki rozmiar i... wyjątkowa prostota związana z obsługą. Cały proces ogranicza się do napełnienia pojemnika z wodą, wybrania kapsułki i wciśnięcia przycisku, by przygotować kawę. Poza niewielkim rozmiarem, tę kategorię często wyróżnia także stosunkowo niewielka cena samej maszyny. Producenci zarabiają bowiem na dedykowanych ich systemom kapsułkach — przez co filiżanka kawy z takiego ekspresu potrafi być nieco droższa, niż z ziaren kupowanych w ulubionych palarniach. Ekspresy do kawy DeLonghi i spółka są jednak idealnym dowodem na to, że do przygotowania pysznej kawy w domowym zaciszu wcale nie potrzebujemy ogromnych maszyn na kuchennym blacie!

automatyczne — kategoria ekspresów która zapewnia wygodę i wysoką jakość — ale często okazują się także najdroższymi w ofercie producenta (sprawdź np. ekspresy do kawy Siemens lub ekspresy do kawy Philips). To właśnie tutaj wystarczy zapewnić kawę, mleko i wodę — a po wciśnięciu jednego przycisku otrzymamy perfekcyjnie przygotowaną kawę, jaką wybraliśmy. Ceny tych urządzeń potrafią być dość zróżnicowane — podobnie zresztą jak ich możliwości. Największym atutem jednak jest to, że że wszystko dzieje się samoczynnie: maszyna samodzielnie pobierze odpowiednią ilość wody, dostosowuje temperaturę, mieli ziarna — a w przypadku kaw mlecznych dolewa także idealnie spienione pod wybrany napój mleko.

kolbowe — ciśnieniowe ekspresy kolbowe to jedna z tych kategorii, która cieszy się największym uznaniem wśród miłośników perfekcyjnie zaparzonego espresso (i pochodnych). Dlaczego? Bo daje największą kontrolę nad procesem parzenia — od grubości ziaren (można skorzystać z młynków wbudowanych w ekspresy, ale można też spokojnie sięgnąć po ziarna zmielone poza nimi), przez regulację temperatury wody i cały zestaw innych parametrów. Wiele modeli ekspresów kolbowych posiada także dyszę do spieniania mleka. Bez wątpienia samo przygotowanie kawy w takim ekspresie potrafi być nieco bardziej pracochłonne - ale miłośnicy perfekcyjnie przygotowanych napojów wiedzą, że jest to gra warta świeczki. Wielu producentów udowadnia także, że urządzenia te nie muszą być gargantuicznie wielkie.

Jak widać - jest w czym wybierać. Rynek ekspresów do kawy jest nasycony i producenci dwoją się i troją, by przyciągnąć uwagę użytkowników. Dlatego też oferta jest tak bogata - i każdy może znaleźć coś dla siebie zarówno jeżeli chodzi o sposób parzenia kawy i obsługi, a także oferowane rozwiązania technologiczne. Przejrzyjcie bogatą ofertę sklepu RTV Euro AGD i przekonajcie się sami!

Wpis powstał przy współpracy ze RTV Euro AGD