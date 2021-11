Polsat Box Go Sport - moc emocji sportowych na komputerze, smartfonie, tablecie i telewizorze

Polsat Box Go Sport to pakiet serwisu Polsat Box Go z wydarzeniami sportowymi, które możemy oglądać w jednym miejscu, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia aktualnie korzystamy. Na komputerze, na smartfonie czy tablecie i również wygodnie na telewizorze, dzięki aplikacjom na popularne platformy TV, ale też obsłudze Chromecasta i AirPlay.

Ponad dwa miesiące temu Grupa Polsat Plus udostępniła w miejsce Ipli i Cyfrowego Polsatu Go jeden nowy serwis VOD i streamingowy - Polsat Box Go. W jego ramach możemy wykupić dostęp do dwóch pakietów Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium.

Ten rebranding i nowa spójna oferta w ramach tych pakietów okazały się strzałem w dziesiątkę, bo we wrześniu odwiedziło Polsat Box Go prawie 4 mln użytkowników, plasując ten serwis od razu na start na czwartym miejscu wśród najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce.

Co ważne, są to pakiety bez zobowiązań, możemy je wykupić na miesiąc, na przykład w czasie wydarzeń sportowych, które będą miały miejsce w danym miesiącu.

Polsat Box Go Sport to szereg różnych wydarzeń sportowych w jednym miejscu

Fani sportu od lat zmagają się z problem dostępu do kanałów sportowych z różnymi dyscyplinami sportowymi, do których z osobna trzeba wykupywać dostęp. Polsat Box Go Sport wychodzi im naprzeciw i pozwala oglądać rozgrywki piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, Formuły 1 czy zawodów tenisowych w jednym miejscu za jedną opłatą.

Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus:

Pakiet Polsat Box Go Sport to nasza perełka – pierwszy raz cały nasz sport jest w jednym pakiecie. W pakiecie Sport zobaczysz Ligę Mistrzów UEFA w kanałach Polsat Sport Premium, PKO BP Ekstraklasę w kanałach CANAL+ SPORT3 i 4, ligę hiszpańską, włoską i francuską, Formułę 1 i inne dyscypliny w kanałach Eleven Sports, rodzinę kanałów Polsat Sport oraz Eurosport 1 i 2 – cały sport w jednym miejscu. W Polsat Box Go można wybrać, co, gdzie i kiedy się chce i oglądać to na wybranym urządzeniu.

Co można obejrzeć w pakiecie Polsat Box Go Sport?

W zasadzie są to wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe, które mają miejsce lub będą miały miejsce w najbliższym czasie w świecie sportu i będą emitowane w dostępnych w Polsat Box Go Sport 20 kanałach:

wszystkie mecze PlusLigi siatkarzy (w zeszłym sezonie finałowy mecz Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle obejrzało 291 tysięcy widzów) i TAURON Ligi siatkarek (w zeszłym sezonie finałowy mecz Developres SkyRes Rzeszów – Grupa Azoty Chemik Police obejrzało 143 tysiące widzów),

mecze Energa Basket Ligi koszykarzy,

gale UFC,

kanały Polsat Sport Premium i wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA,

mecze eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2022,

kanały Eleven Sports 1-4 m.in. z: włoską Serie A TIM, hiszpańską LaLigą Santander, francuską Ligue 1 Uber Eats czy wyścigami Formula 1,

kanały CANAL+ SPORT3 i 4 z rozgrywkami polskiej PKO BP Ekstraklasy,

kanały: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Fight, Polsat Games,

kanały Eurosport 1 i 2 z obszernymi relacjami skoków narciarskich, tenisowym Wielkim Szlemem, wyścigami kolarskimi, sportami zimowymi,

kanały Extreme Sports Channel, Fight Box, Golf Channel, Fast & Fun Box, Game Toon,

wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi (309 spotkań w sezonie 2021/2022) – dostępne wyłącznie w Polsat Box Go,

wybrane rozgrywki i mecze w jakości 4K, m.in. Ligi Mistrzów UEFA.

Jak oglądać wydarzenia sportowe na Polsat Box Go Sport?

Jak już wspominałem, wszystkie kanały dostępne w pakiecie Polsat Box Go Sport możemy oglądać na komputerze, smartfonie, tablecie czy na telewizorze. To ważne, bo jeśli w domu jest kilku domowników i telewizor jest zajęty, możemy je oglądać wygodnie na komputerze w doskonałej jakości, którą możemy dostosować do prędkości posiadanego łącza.

Natomiast w przypadku, gdy telewizor jest wolny i zapewnia podłączenie do internetu warto sprawdzić dostępność aplikacji Polsat Box Go dla naszego modelu. Możemy również obraz z komputera w przeglądarce lub ze smartfona czy tabletu przesłać w takiej samej jakości na telewizor za pomocą Chromecasta.

Nadmienię, iż osobiście korzystam z internetu mobilnego w domu i jakość obrazu jest naprawdę znakomita, nie doświadczyłem tu też żadnych przycięć i zatrzymania transmisji.

Kanały dostępne na Polsat Box Go Sport możecie oglądać bezpośrednio w przeglądarce na komputerze pod podlinkowanym wyżej adresem, z poziomu aplikacji mobilnej - jeśli jesteśmy poza domem, dostępnej na urządzenia mobilne w sklepach Google Play, App Store, Huawei App Gallery oraz na telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV i Amazon FireTV.

Co oglądać w najbliższym czasie na Polsat Box Go Sport?

Pisałem wcześniej, iż dostęp do Polsat Box Go Sport można wykupić na miesiąc, by obejrzeć tylko wyczekiwane transmisje na żywo. Czas więc na koniec zerknąć na to, co Polsat przygotował dla swoich widzów w najbliższym czasie. Wymienię tylko te najważniejsze wydarzenia:

Piłka nożna

5 kolejka Ligi Mistrzów w Polsat Sport Premium: 23-24 listopada

Do obejrzenia będzie aż 16 spotkań, między innymi 23 listopada mecze FC Barcelona – Benfica, Dynamo Kijów – Bayern Monachium i w 4K Chelsea Londyn – Juventus Turyn (z Wojciechem Szczęsnym), a 24 listopada Manchester City – PSG.

Liga włoska - Serie A na kanałach Eleven Sports

21 listopada mecz Inter Mediolan – SSC Napoli, w składzie z Piotrem Zielińskim i 27 listopada Juventus FC w bramce z Wojciechem Szczęsnym – Atalanta Bergamo.

Liga hiszpańska - LaLiga Santander na kanałach Eleven Sports

28 listopada mecz Real Madryt – Sevilla FC.

Formuła 1 - FIA Formula One World Championship 2021

Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021, czyli wyścigi Formuły 1, które odbędą się w dniach 19 – 21 listopada, a ich transmisje będzie można śledzić na kanałach Eleven Sports.

Jak widać, będzie co oglądać i warto skorzystać już teraz z oferty pakietu Polsat Box Go Sport, który obecnie kosztuje jeszcze w promocji 40 zł miesięcznie, a jego regularna cena wynosi 50 zł.

--

Artykuł powstał we współpracy z Grupą Polsat Plus.