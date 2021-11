Nowy dekoder 4K w Polsat Box z nowościami dla widzów

Zmiany w Grupie Polsat Plus to nie tylko rebranding, szybki rozwój sieci 5G oraz nowe serwisy streamingowe i VOD, ale także zupełnie nowy sprzęt.

W centrum uwagi znalazł się dekoder 4K w Polsat Box, który posłuży do odbioru telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV (przez Internet).

Urządzenie trafiło do naszej redakcji w dokładnie takim samym zestawie, jaki otrzyma każdy abonent Polsat Box. W pudełku znajdziecie więc sam dekoder, dedykowany pilot, zasilacz oraz przewód HDMI. Obecność tego ostatniego nie jest standardem, więc to dobry znak. Podłączenie zestawu trwa jedynie chwilę, a na ekranie telewizora od razu pojawia się informacja o uruchomieniu dekodera. Kilkadziesiąt sekund później sprzęt jest gotowy do używania - w naszym wypadku ostatnim krokiem było podłączenie go do sieci Wi-Fi.

Zestaw, czyli co w pudełku z nowym dekoderem polsat box 4K

Zanim przejdziemy do możliwości urządzenia oraz oferty, z której można skorzystać za jego pośrednictwem, poświęćmy chwilę dekoderowi oraz pilotowi. Urządzenie jest koloru czarnego, a obudowa jest dość szeroka, lecz niska. Z przodu znalazł się odbiornik podczerwieni, a na prawej stronie niewielka dioda informująca o stanie pracy dekodera. Żadnych rozpraszaczy ani elementów przyciągających uwagę. Natomiast na wierzchu umieszczono nowe logo platformy. Wszystkie złącza i porty znalazły się z tyłu - antenowe, satelitarne, HDMI, USB, Ethernet oraz zasilające. Jest tu więc wszystko, czego byśmy potrzebowali, by zorganizować własne centrum multimedialne.

Warto też zatrzymać się na chwilę przy pilocie, który jest lekki i wygodnie leży w dłoni, ponieważ nie jest zbyt smukły, a tył został odpowiednio zaokrąglony. Takie rozmiary sprawiają, że obsługa pilota jest w pełni komfortowa, gdyż nawet osoby z niewielkimi dłońmi będą w stanie dosięgnąć kciukiem do wszystkich przycisków. Na samym szczycie znalazły się m. in. te służące przewijaniu, pauzowaniu czy wracaniu do początku programu oraz nawigacyjne, zaś w dolnej części umieszczono klasyczny zestaw numeryczny, wyszukiwarkę, wyciszenie i klawisze kolorów. Pilot współpracuje z dekoderem poprzez Bluetooth, dlatego można zapomnieć o celowaniu w odbiornik, by móc zatrzymać odtwarzanie czy zmienić kanał. Można to zrobić w dowolnym miejscu, w dowolnej pozycji, z dalszej odległości i bez żadnego dyskomfortu. Dla tych, którzy cenią sobie minimalizm, dekoder może znajdować się nawet schowany w szafce, a pilot nie będzie mieć żadnych problemów z przekazaniem komend bezprzewodowo.

Pierwsze seanse na dekoderze, czyli co można oglądać

Główny interfejs dekodera to miejsce, gdzie będziemy mogli znaleźć coś dla siebie do oglądania. Na szczycie znajdą się ostatnio oglądane programy, więc bardzo szybko można wrócić do ulubionych treści - seriali, informacji czy sportu. Co istotne, na tym sprzęcie będziemy mogli nawet przełączać się pomiędzy telewizją kablową IPTV oraz satelitarną, ponieważ dekoder jako pierwszy na rynku oferuje funkcję DUO, czyli możliwość przełączania się między tymi technologiami. W redakcji korzystaliśmy z połączenia internetowego 100 Mbps, natomiast Telewizja kablowa IPTV działa z Internetem stacjonarnym Plusa, Internetem szerokopasmowym Netii i Orange o min. prędkości 8 Mb/s dla kanałów w jakości HD i min. 25 Mb/s dla kanałów w jakości 4K. Po podłączeniu kanały przełączały się od razu, nie odnotowaliśmy żadnych przestojów ani problemów.

Na starcie po włączeniu dekodera pokaże nam się ekran, gdzie znajdziemy poziome listy z treściami w formie kafelków. Są to: „Ostatnio oglądane”, „Dla Ciebie” czy „Rozrywka dla każdego”. W trakcie oglądania treści przez dekoder dysponujemy informacjami na temat danego programu, a także możliwością szybkiego przełączania się pomiędzy kanałami dzięki liście na dole. Widzowie, którzy nie przepadają za dostosowywaniem swojego rytmu i planu dnia do ramówek telewizyjnych będą na pewno zadowoleni z opcji nagrywania treści w chmurze na wybranych kanałach. Tutaj czeka na nich miła niespodzianka, bo nie tylko nie jest wymagane ustawianie konkretnych czasów - wskazujemy dany tytuł – a w dodatku automatycznie nagrywane mogą być wszystkie odcinki sezonu. Później będziemy mogli do nich wrócić o dowolnej porze i oglądać kiedy tylko chcemy, przerywając seans nawet w połowie, by dokończyć innym razem.

W menu dekodera znajdziemy także wejście do aplikacji Polsat Box Go z obszernym katalogiem filmów (także w 4K) i seriali. Czekają tam treści dostępne do obejrzenia w ramach opłaconego pakietu telewizji, które można rozszerzyć o płatne VOD czy dodatkowe pakiety. Usługa jest oczywiście zespolona z aplikacjami mobilnymi, więc jeśli rozpoczęliście seans na smartfonie czy tablecie poza domem, to po powrocie będziecie mogli wygodnie usiąść na kanapie i dokończyć oglądanie na dużym ekranie dokładnie tam, gdzie skończyliście. Aplikacja posiada menu nawigacyjne oferujące podział na kategorie treści, więc szybko dotrzemy do tych, których szukamy. Dodatkowo, każdy z widzów będzie mógł korzystać z własnego profilu, na którym znajdzie się osobista lista zapisanych na później tytułów oraz rekomendacje przygotowane z myślą o konkretnym widzu.

Dekoder 4K w Polsat Box jest więc bramą do dużej dawki rozrywki każdego rodzaju - telewizji na żywo oraz seriali, filmów, sportu i innych programów na życzenie, wybrane można także oglądać w jakości 4K. Będzie więc świetnie współgrał z coraz to popularniejszymi telewizorami 4K, które regularnie goszczą już w domach polskich widzów.

