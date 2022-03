Polskie filmy w Polsat Box Go. Od dziś nagradzany "Wszystkie nasze strachy"

Dziś na platformę Polsat Box Go zawita nagrodzony Złotymi Lwami i nominowany kilka dni temu do Orłów “Wszystkie nasze strachy” nakręcony przez Łukasza Rondudę i Łukasza Gutta.

Wszystkie nasze strachy i Wesele już na Polsat Box Go

W obsadzie Dawid Ogrodnik, Andrzej Chyra, Jacek Poniedziałek, Maria Maj, Oskar Rybaczek, Agata Łabno i Ewa Konstancja Bułhak. Film skupia się na postaci Daniela z niewielkiego miasteczka, gdzie domy ozdobione są jego imponującymi malowidłami. Jest on artystą, katolikiem i… aktywistą, któremu udaje się dotrzeć ze swoimi rzeźbami na cenione wystawy w Warszawie. W ocenie Daniela Kościół nie jest miejscem, gdzie powinno dochodzić do jakichkolwiek wykluczeń, dlatego decyduje się na podjęcie walki w obronie swojego zdania mierząc się z homofobią w rodzinnej miejscowości. “Wszystkie nasze strachy” dostępne na Polsat Box Go już od dziś, 25 marca.

Wśród nagradzanych polskich filmów na platformie znalazło się także się “Wesele” Wojciecha Smarzowskiego, którego nazwisko na pewno doskonale znacie. Reżyser wielokrotnie udowadniał, że nie ma dla niego tematów tabu i jeśli uzna za stosowne, by o czymś opowiedzieć lub coś skomentować, to możemy spodziewać się realizacji jego pomysłów. Tym razem zatytułował najnowszy film w ten sam sposób, co swój pełnometrażowy debiut w 2004 roku, ale nie doszukujcie się zbyt wielu podobieństw pomiędzy produkcjami. Historia, obsada i fabuła znacząco od siebie odbiegają, poza tym Smarzowski nie ogranicza się do jednego miejsca akcji, bo podróżuje w czasie i odwiedza różne lokalizacje zestawiając ze sobą czasy współczesne z okresem II wojny światowej. Robi to w sposób bezpośredni, miejscami wręcz ordynarny, ale ten styl już znamy. Na ekranie oglądamy Roberta Więckiewicza, Agatę Kuleszę, Michalinę Łabacz, Mateusza Więcławka, Agatę Turkot, Ryszarda Ronczewskiego, Arkadiusza Jakubika, Tomasza Schuchardta oraz Andrzeja Chyrę.

Ostatnie lata doskonale udowodniły, jak bardzo liczy się polska kinematografia. Oglądalność w serwisach VOD, a także na dużym ekranie regularnie potwierdza niesłabnące zainteresowanie lokalnymi produkcjami, które są Polakom po prostu bliższe. Filmy często poruszają ważne dla nas tematy, a znajome krajobrazy i polski język tworzą specjalną więź pomiędzy twórcą a widzami. Możemy być też zadowoleni z produkcji, które z roku na rok podnoszą poprzeczkę dla całej branży, co widoczne jest przy nominacjach do wielu nagród. Konkurencja jest coraz silniejsza i wskazanie nominowanych, a tym bardziej laureatów, jest prawie niemożliwe. Wystarczy wspomnieć, że o nominacje do 24. Orłów - nagród Polskiej Akademii Filmowej - ubiegało się aż 71 tytułów, ale tylko pięć będzie o nią walczyło aż do gali wręczenia statuetek.

Polskie filmy, które warto zobaczyć

Powyżej opisane nowości znajdują się w gronie godnych polecenia polskich filmów, które również obejrzycie na Polsat Box Go. Jednymi z najwyżej ocenianych są “Boże Ciało” i “Najlepszy”. Pierwszy z nich inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z życia 20-letniego Daniela (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w poprawczaku przeżywa duchową przemianę i zaczyna marzyć o zostaniu księdzem. W drugim z filmów śledzimy losy sportowca (Jakub Gierszał), który pozostawał anonimowy w swoim rodzimym kraju, ale zachwycał świat biorąc udział w biegu śmierci oraz ustanawiając rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata.

Z nowszych produkcji na pewno warto wymienić “Najmro. Kocha, kradnie, szanuje“, gdzie główną rolę zagrał Dawid Ogrodnik. Film opowiada o legendarnym złodzieju-celebrycie - fabuła inspirowana jest życiorysem Zdzisława Najmrodzkiego, który wielokrotnie ośmieszał władze PRL-u wymykając im się aż 29-krotnie. W pewnym czasie był na ustach wszystkich, ale ze swoją dotychczasową działalnością będzie chciał skończyć, gdy pozna pewną dziewczynę. Oprócz Ogrodnika na ekranie oglądamy Maszę Wągrocką, Roberta Więckiewicza, Rafała Zawieruchę i Jakuba Gierszała.

O tym, jak wiele i jak wstydliwe sekrety potrafimy skrywać przed innymi, możemy przekonać się podczas seansu “(Nie)znajomych” - film zabiera nas na integracyjną kolację, podczas której pada propozycja zagrania w niewinną z pozorów grę. Jej reguły przewidują odczytywanie treści SMS-ów na głos i prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym. Jak bardzo zawiłe mogą być relacje osób, które miały spotkać się przy stole tego wieczoru pierwszy raz? “Zupa nic” to natomiast komediodramat, który ukazuje nam historię Marty - romantyczki i szkolnej ofiary losu. Życie jej rodziny wywraca do góry nogami nowy samochód: pomarańczowy maluch. Skrajnie różni członkowie rodziny poczują powołanie, Marta zakocha się po raz pierwszy i nic już nie będzie takie samo.

Polskie filmy na Polsat Box Go - oglądaj kiedy chcesz i na czym chcesz

Każdy z opisanych powyżej filmów, a także wiele więcej cenionych i uznanych tytułów, jak “Bogowie”, “Cicha noc”, “Córka trenera”, “Dom zły” czy “Mistrz” zobaczycie na Polsat Box Go. Do wyboru macie praktycznie dowolne urządzenie, na którym rozpoczniecie i wznowicie przerwany seans, bo platforma dostępna jest na komputerach (wersja www), telewizorach (wybranych smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon FireTV oraz w dekoderach) i urządzeniach mobilnych (iOS, Android oraz Harmony OS) Dedykowane tym urządzeniom aplikacje posiadają spójny interfejs, więc nawigacja będzie dla Was równie łatwa za każdym razem, a dzięki synchronizowanej liście ulubionych tytułów, następne do obejrzenia filmy i seriale macie zawsze pod ręką.

