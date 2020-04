Nie dawaliście rady grom z Atari 2600 w dzieciństwie, nie dacie teraz – a ona przechodzi je wszystkie bez problemu

Agent57 na pewno byłby świetnym kompanem do grania na Atari w dzieciństwie. Dlaczego? Bo jest w stanie przejść wszystkie 57 gier bez żadnego problemu. Zero stresu, krzyków na konsolę i bezsennych nocy przez ten jeden level. Agent57 to sztuczna inteligencja, która korzysta z uczenia się maszynowego – deep reinforcement. Dzięki temu jest w stanie uczyć się na błędach i je korygować.

Sztuczna inteligencja przeszła wszystkie gry na Atari 2600

DeepMind twierdzi, że gry są doskonałym poligonem doświadczalnym do budowania algorytmów adaptacyjnych. Bogaty zestaw zadań, na które gracze muszą opracować konkretne strategie, których muszą się następnie wyuczyć oraz łatwo mierzalny postęp pomagający w optymalizacji sprawiły, że to właśnie gry wideo zostały wybrane do przetestowania sztucznej inteligencji. Twórcy chcą korzystać z gier w roli kamieni milowych w tworzeniu systemów, które będą uczyły się osiągać perfekcyjne wyniki w szerokim spektrum wyzwań.

DeepMind wkorzystuje ten sam sposób nauki sztucznej inteligencji, który wykorzystało AlphaGo przy nauce superkomputera gry w Go. Dzieło AlphaGo udało się pokonać najlepszego (ludzkiego) gracza w Go na świecie. Agent57 jest coraz bliższy temu, aby móc pokonywać ludzkich przeciwników we wszelkich grach bez żadnych problemów. Im dłużej będzie ćwiczyć, tym lepsze wyniki uda mu się osiągnąć. Twórcy podkreślają, że wyniki w teście Atari zdecydowanie zasługują na pochwałę. Sztuczna inteligencja z czasem uczyła się coraz to lepszych strategii, osiągając wreszcie perfekcyjny wynik. Wciąż należy jednak poprawić czas i wydajność Agenta57.

Przed DeepMind wciąż jeszcze sporo pracy. Niemniej – osiągnęli duży przełom i nie mają zamiaru się na tym zatrzymywać. Z pewnością już niedługo osiągniemy wiekopomny sukces, w którym to sztuczna inteligencja osiągnie perfekcyjne wyniki we wszystkich gracz na Atari w najkrótszym z możliwych czasów, ostrząc sobie wirtualne zęby na Commodore czy pierwsze PlayStation! Mówiąc poważniej, rozwój sztucznej inteligencji cieszy. Tego typu doniesienia zawsze są bardzo ciekawe, a projekty, które za nimi stoją, zasługują na dalszą uwagę. Trzymam kciuki za Agenta57.

