Plotki o tym, że powstaje kontynuacja przygód Shreka i jego sympatycznych znajomych sięgają 2023 roku. Właśnie nadszedł ten dzień, gdy można ogłosić milowy krok w kierunku premiery. Oto bowiem do mediów społecznościowych trafił pierwszy zwiastun filmu Shrek 5. Co na to widzowie? Cóż, łagodnie mówiąc, odczucia są mieszane.

Shrek 5: kultowa bajka o przygodach ogra wraca na ekrany

W serwisie YouTube pojawił się pierwszy zwiastun filmu Shrek 5. Widzimy na nim, co naturalne, samego Shreka, a także jego najbliższe otoczenie. Nie mogło zabraknąć przyjaciela osła, żony Fiony i córki. Jest również Pinokio. Bohaterowie animacji przeglądają swoje zdjęcia w lustrze zupełnie tak, jak gdyby scrollowali ludzkie media społecznościowe. Jednak nie to wzbudziło konsternację wśród fanów kultowej już animacji. Niektórzy zauważyli, że postaci wyglądają zupełnie inaczej, niż do tej pory.

Reklama





Postęp techniki odbierze przyjemność z oglądania?

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w animacji komputerowej, postaci ze Shreka wyglądają na zdecydowanie bardziej dopracowane. Mają więcej szczegółów, co jednak nie wszystkim przypadło do gustu. Niektórzy zwracają uwagę na to, że w ten sposób bajka może stracić swój charakterystyczny klimat. Cóż, na ten moment ciężko cokolwiek powiedzieć, wszak do premiery jeszcze daleko. Dociekliwi mogą sami zapoznać się ze zwiastunem, który załączamy poniżej.

Oprócz innej niż dotychczas animacji, najmocniej uwagę zwraca córka Shreka. Znajomy głos? Zdecydowanie. W wersji anglojęzycznej głosu latorośli państwa Shrek użycza Zendaya.

Premiera filmu Shrek 5 została zapowiedziana na święta Bożego Narodzenia. Niestety, dopiero te w 2026 roku. O ile uwaga międzynarodowej społeczności skupiona jest na Zendayi, tak polscy fani bajki zadają sobie inne pytanie: kto zagra osła, wszak Jerzego Stuhra już z nami nie ma.