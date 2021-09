Do Polski wkracza azjatycki gigant e-commerce. Shopee chce powalczyć o kupujących i sprzedających oferując im preferencyjne i konkurencyjne warunki. Darmowa dostawa, brak prowizji i kupony rabatowe na start. Czy to zachęci do zakupów?

Shopee operuje przede wszystkim na rynku azjatyckim. Platforma dostępna jet w Singapurze, Indonezji, Filipinach, Wietnamie, Tajlandii, Malezji i Tajwanie. Zakupy na niej zrobią też mieszkańcy Brazylii, Meksyku, Chile i Kolumbii. O tym, że Shopee wchodzi na polski rynek informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl. Nowa platforma sprzedażowa ma być dostępna w kraju jeszcze w tym miesiącu - a pełne jej uruchomienie planowane jest na październik. Firma już zarejestrowała domenę w Polsce i podpisała umowę z firmami kurierskimi - DPD oraz InPost.

Czym Shopee chce zachęcić Polaków do zakupów? Jak podaje serwis wiadomoscihandlowe.pl, w pierwszych 6 miesiącach działalności sklepu każdy będzie mógł skorzystać z darmowej dostawy. Bez względu na wartość zamówienia. Taka forma "promocji" może przyciągnąć uwagę, tym bardziej, że rodzime platformy sprzedażowe warunkują darmową przesyłkę z odpowiednią kwotą zamówienia. Kilkanaście dni temu polski oddział Amazonu zmienił warunki bezpłatnej przesyłki obniżając minimalną kwotę zamówienia do 40 zł.

Shopee w Polsce. Gigant e-commerce z Singapuru powalczy z Allegro o klientów

Również sprzedawcy mają mieć preferencyjne warunki - przynajmniej na start. Serwis informuje, że odda w ich ręce narzędzia do zarządzania sprzedażą i jej analizy, brak prowizji i opłat związanych z prowadzeniem działalności na platformie. Również koszty dostawy towarów do odbiorców będą przerzucone na Shopee. Dodatkowo, sprzedawcy oferujący swoje produkty w Shopee otrzymają 250 zł, które będą wykorzystane na kupony zniżkowe dla kupujących. Wiadomoscihandlowe.pl podaje, że dotyczy to klientów, którzy "wystawią co najmniej 30 ofert i dla co najmniej 5 proc. z tych ofert udzielą 10-proc. rabatu". Promocja ma obowiązywać od października do marca przyszłego roku. A to oznacza, że Shopee wystartuje w naszym kraju w najbliższych tygodniach.

Czy Shopee ma szansę zawojować na polskim rynku? Pozycja Allegro wydaje się niezagrożona. Do tej pory żaden poważny gracz działający na międzynarodowych rynkach nie potrafił zachęcić nas do porzucenia znanych i lubianych sklepów. eBay w Polsce się nie przebił, Amazon również jest daleko w tyle, choć nadal stara się walczyć o klienta. Shopee w zeszłym roku znalazło się na liście 10 największych platform e-commerce na świecie wyprzedając Allegro o jedną pozycję. Nie da się jednak ukryć, że konkurencja jest zawsze mile widziana - nawet jeśli nie przebije się do świadomości kupujących.