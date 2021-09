Wydawać by się mogło, że start polskiego oddziału Amazon zatrzęsie polskim rynkiem e-commerce. Z perspektywy kupującego, mam wrażenie, że tak się nie stało. Wręcz przeciwnie. Wejście na nasz rynek nowego gracza spotkało się z chłodnym przyjęciem ze strony klientów, którzy przyzwyczaili się do zakupów na Allegro i w polskich sklepach internetowych — i to nie tylko elektronicznych. Do zakupów nie zachęcał też cennik wysyłki. By móc skorzystać z darmowej dostawy na polskim Allegro, w koszyku musiały się znajdować produkty na sumę przekraczającą 100 zł. Tylko wtedy można było skorzystać z bezpłatnej wysyłki realizowanej przez Pocztę Polską, DHL lub InPost.

To zmienia się wraz z nowym cennikiem opłat za dostawę. Minimalna kwota zamówienia wynosi teraz 40 zł. To znacząca obniżka pozwalająca na zakup pojedynczych produktów, które dotychczas nie łapały się na darmową wysyłkę, a kusiły ceną. Choć obniżka dotyczy przedmiotów sprzedawanych przez Amazon oraz sprzedawców zewnętrznych korzystających z opcji "Realizacja przez Amazon", tak nie wszystkie będą objęte tym limitem. W regulaminie Amaoznu przeczytać można "Jeśli cechy produktu i związane z tym koszty wykluczają darmową dostawę, przejdź na stronę szczegółowych informacji o przedmiocie, aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami o kosztach dostawy". Dotyczyć ma to przede wszystkim towarów, których dostawa może wiązać się z dodatkowymi trudnościami.

Amazon.pl. Darmowa wysyłka od 40 zł!

Zmiana cennika i obniżenie minimalnej kwoty podlegającej darmowej wysyłce do bardzo dobra wiadomość dla kupujących na polskim Amazonie. Dotychczasowe limity skutecznie zniechęcały do zakupów — tym bardziej, że Allegro oferowało (i nadal oferuje) lepsze ceny dla wielu produktów. Promocje na Amazon.pl w porównaniu z zagranicznymi odsłonami serwisu również nie zachwycają, ale wraz z tą zmianą staną się atrakcyjniejsze dla osób szukających produktów do 99 zł, przy których wcześniej należało doliczyć koszty wysyłki.

Amazon.pl stara się jak może, by zawalczyć o polskiego klienta. Walka z ugruntowaną pozycją Allegro nie jest wcale łatwa, ale minione miesiące pokazują, że nie ma się co poddawać. Oferta może i nie jest bogata, ale stale się rozwija i w katalogu pojawiają się produkty w podobnych cenach, co u konkurencji. Amazon ma jednak pewną przewagę. To bardzo dobrze zorganizowany dział pomocy dla klientów, którzy zgłaszają się z reklamacją, oddają produkty na gwarancję lub chcą zwrócić zakupiony towar.