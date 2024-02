Twórca Yellowstone mocno komentuje Forresta Gumpa: "dziś nie można by nakręcić tego filmu"

Co jakiś czas Taylor Sheridan pojawi się tu i ówdzie. Ostatnio odwiedził podcast The Joe Rogan Experience, w którym wyraził swoją opinię na temat jednego z najulubieńszych filmów wszech czasów: Forresta Gumpa.

Forrest Gump w tym roku skończy 30 lat. Film, bo powieści W. Grooma stuknie w tym roku już 38 lat. Rozmowa podcastera z popularnym twórcą filmowym i serialowym nie dotyczyła jednak bezpośrednio tej marki. Do tematu nawiązał Sheridan opowiadając o kształcie (w jego mniemaniu) wyglądu dobre dzieła (pop)kultury:

Dla mnie świętym Graalem jako gawędziarza jest zabawianie, edukowanie i oświecanie. Nie dawać nikomu odpowiedzi, tylko wiele pytań do przemyślenia - to moja praca. Ponieważ nie mogę znieść obowiązku wydawania pieniędzy za to, by ktoś głosił mi swoje idee (...) To jest powód, dla którego nienawidziłem Forresta Gumpa... ten cholerny idiota jest jedynym facetem, który może zrozumieć świat? Wszyscy wokół niego... on po prostu pójdzie na pieprzony bieg przez Amerykę i wszyscy pójdą za nim i to uzdrowi kraj? Po prostu pomyślałem: "Co to za gówno?"