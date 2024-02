Kaskader: zobacz zwiastun nowego filmu z Ryanem Goslingiem

Ryan Gosling to jeden ze współczesnych aktorów, którego każdy projekt przyciąga masę uwagi widzów z całego świata. Najświeższej produkcji z jego udziałem, filmu "Kaskader" (ang. The Fall Guy) również nie zabrakło podczas tegorocznej przerwy reklamowej na Super Bowl!

"Kaskader" — nowy film z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt, dla którego inspiracją był serial sprzed lat

Najnowszy film z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt w rolach głównych to produkcja, która zainspirowana jest serialem o tym samym tytule z lat 80. The Fall Guy, bo o nim mowa, to produkowany w latach 1981-1985 akcyjniak prosto od ABC, gdzie w rolach głównych wystąpili Lee Majors oraz Douglas Barr. W filmowej wersji kryminalnej opowieści o próbującym dojść do zdrowia hollywoodzkim kaskaderze nie zabraknie gwiazdorskiej obsady, a jak pokazuje poniższy zwiastun: pięknych obrazków i utworów ze szczytów list przebojów również.

Ryan Gosling ( nominowany do Oscara®"La La Land") i Emily Blunt ( "Ciche miejsce", ) wystąpią w filmie inspirowanym kultowym serialem telewizyjnym z lat 80-tych. Gosling wciela się w kaskadera Colta, który spotyka po latach swoją byłą dziewczynę, Jody, która teraz reżyseruje nowy film. W niewyjaśnionych okolicznościach znika gwiazda filmu, co grozi przerwaniem produkcji. Colt podejmuje się zadania odnalezienia gwiazdora. — czytamy na oficjalnej stronie polskiego kina

"Kaskader" (The Fall Guy): kiedy premiera filmu?

Ryan Gosling nie jest już uroczym Kenem, którego to mogliśmy obserwować w ubiegłorocznym hicie "Barbie". Zamiast tego wcieli się w postać z problemami, dość mocno doświadczoną przez ostatnie życiowe perypetie. "Kaskader" trafi do kin już tej wiosny — a dokładniej mówiąc: 3 maja!