Shell zbuduje w Polsce sieć szybkich ładowarek, nie tylko na swoich stacjach

Shell dołącza do grona firm, które będą oferować własne, szybkie ładowarki dla samochodów elektrycznych. Do 2027 roku firma uruchomi 75 dwustanowiskowych stacji ładowania o mocy 360 kW. Co ciekawe nie tylko na swoich obiektach.

Shell uruchamia 3 pierwsze ładowarki DC

Liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych powoli ale systematycznie w Polsce rośnie. Niestety według szacunków PSPA, zaledwie 4% z nich to szybkie ładowarki DC, które oferują moc 150 kW lub większą. W codziennym użytkowaniu nie są one co prawda polecane, ale poruszając się na dłuższych trasach, są niezbędne aby skrócić czas ładowania baterii. Shell na swoich stacjach ma już 29 takich szybkich ładowarek, ale uruchomionych wspólnie z IONITY. Teraz natomiast planuje uruchamiać kolejne ładowarki pod własną marką - DC Shell Recharge. Do końca 2027 roku w Polsce powstanie 75 takich ładowarek oferujących 150 punktów ładowania o maksymalnej mocy aż 360 kW.

WARSAW, POLAND, JULY 25, 2018:.Shell station in Poland. (Photo by Piotr Malecki / Getty Images)

Pierwszy trzy takie ładowarki uruchomiono właśnie na trzech stacjach Shell - w Trzciance i Sękocinie Starym (woj. mazowieckie) oraz w Radomsku (woj. łódzkie). Pierwsze ładowarki marki Shell Recharge w Polsce są jednymi z najnowocześniejszych urządzeń tego typu dostępnych na rynku. Klienci mogą korzystać z ładowarek za pomocą aplikacji mobilnej Shell Recharge, karty flotowej Shell Card, skanując kod QR dostępny na urządzeniu lub za pomocą karty płatniczej. Docelowo takie ładowarki mają pojawić się nie tylko na samych stacjach, ale również przy innych punktach docelowych jak restauracje czy centra handlowe. W najbliższym czasie firma chce uruchomić pierwsze ładowarki na parkingach sieci MAX Premium Burgers obecnej w kilku większych miastach w Polsce.

Szybkie ładowarki są potrzebne w Polsce. Szczególnie przy stacjach autostradowych. Wielu klientom zależy na szybkości i komforcie ładowania, stąd nasze inwestycje w tym obszarze. Aby tempo rozwoju było odpowiednie, musi istnieć współpraca pomiędzy firmami oraz organizacjami branżowymi i rządowymi – mówi Monika Kielak-Łokietek, prezeska zarządu Shell Mobility i członkini zarządu Shell Polska.

Według informacji podawanych przez PSPA, obecnie w Polsce mamy niespełna 6 tys. punktów ładowania, jednak większość z nich (~4400) to stacje o niskiej mocy AC do 22 kW. Liczba szybkich ładowarek DC o mocy ponad 50 kW to nieco ponad 1500 punktów, podczas gdy po naszych drogach jeździ już ponad 51 tys. samochodów w pełni elektrycznych.