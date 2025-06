Shein znów pod lupą UE. Miarka się przebrała?

Shein nie gra czysto. Spójrzcie tylko na przytoczone przykłady

Za skargą na Shein stoi Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC). W stosownym wniosku podnosi ona zarzut stosowania przez Shein niedozwolonych praktyk względem klientów. Jednym z przykładów są komunikaty nawołujące do nieopuszczania aplikacji. Użytkownik, który to zrobi, straszony jest utratą widocznych ofert promocyjnych. Na liście nieuczciwych praktyk znalazły się także niekończące się listy promocyjnych ofert.

Reklama

BEUC zwraca również uwagę na to, jak intensywnie Shein bombarduje swoich klientów powiadomieniami z aplikacji. Zgodnie z treścią skargi, ma być ich nawet 12 dziennie. Do tego jeszcze minigry, w których trzeba uczestniczyć codziennie, również po to, by nie stracić promocyjnych ofert.

Sami przyznacie, że lista zarzutów jest naprawdę spora. Co na to samo Shein?

Shein odpowiada BEUC: nie chcieliście z nami rozmawiać

W odpowiedzi na zarzuty przedstawiciele Shein poinformowali, że pozostają w kontakcie z europejskimi i krajowymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę praw konsumentów. Stwierdzili również, że chcieli spotkać się z BEUC, jednak organizacja ta nie była zainteresowana rozmowami.

Jak dalej potoczą się losy Shein w sprawie przedmiotowej skargi? Co zdecydują organy Unii Europejskiej? O tym zapewne przekonamy się w ciągu najbliższych miesięcy.

Źródło: Reuters