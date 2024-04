UE: Shein to bardzo duża platforma internetowa. Nowe obowiązki sklepu

Europejskie prawo wymaga od największych dostawców usług internetowych spełnienia szeregu wyśrubowanych norm. Na ich listę właśnie trafił Shein, czyli popularny chiński sklep z tanią odzieżą. Co to oznacza w praktyce?

Shein to od teraz VLOP, czyli bardzo duża platforma internetowa

Platforma Shein przekroczyła 45 milionów użytkowników na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami, z jakimi w UE spotykają się najwięksi dostawcy usług internetowych. O czym konkretnie mowa? Przede wszystkim o wdrożeniu mechanizmów gwarantujących ochronę praw użytkowników, w tym nieletnich.

Dodatkowo prowadzący platformę będą musieli m.in. prowadzić analizę ryzyka swojej działalności. Jej wyniki będą raportowane regularnie do odpowiednich władz europejskich. Wszystko po to, by użytkownik mógł czuć się bezpiecznie podczas robienia zakupów.

Nowe obowiązki dotyczą również tego, jakie towary znajdą się w ofercie Shein. Od instytucji uznanych za VLOP wymaga się prowadzenia bardzo ścisłej kontroli w zakresie towarów niebezpiecznych, łamiących własność intelektualną czy podrabianych.

Co na to Shein?

Z komunikatu opublikowanego na stronie sklepu internetowego można wywnioskować, że zarządzający chińskim sklepem internetowym byli do takiego kroku UE doskonale przygotowani. Przedstawiciele Shein zadeklarowali, że chętnie spełnią nowe wymagania. Potwierdzili również wolę ścisłej współpracy z Komisją Europejską w zakresie oferowania klientom z terenu UE usług o odpowiednio wysokiej jakości.

W komunikacie, pod którym podpisał się Leonard Lin, globalny dyrektor ds. publicznych w Shein, czytamy co następuje: