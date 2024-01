"Shazamowanie" piosenek w słuchawkach: Tego nam było trzeba!

Według informacji udostępnionych przez Apple najnowsza wersja aplikacji Shazam (17.3) na iOS dla iPhone'a i iPada pozwala użytkownikom na identyfikację piosenek, nawet wtedy gdy noszą słuchawki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat aktualizacji.

Identyfikacja piosenek w innych aplikacjach

Nowa funkcja umożliwia identyfikację piosenek nie tylko w naszym otoczeniu, ale także w innych aplikacjach, takich jak Instagram czy TikTok. Teraz wystarczy otworzyć aplikację Shazam, sprawdzić, czy ikona słuchawek jest w niej aktywna, a następnie rozpocząć proces rozpoznawania muzyki. Robimy to wówczas dokładnie tak samo jak dotychczas. Ikona słuchawek wskazuje po prostu na to, że źródłem dźwięku jest to, czego aktualnie słuchamy.

Przykładowo, po otwarciu aplikacji Shazam i przejściu do YouTube, użytkownik może identyfikować piosenki odtwarzane w filmach, które ogląda. To samo dotyczy praktycznie każdej innej aplikacji. Rozwiązanie z pewnością docenią użytkownicy TikToka, bo to właśnie tam wiele starych piosenek dostaje nowe życie dzięki panującym na platformie trendom. Po powrocie do Shazam aplikacja wyświetli rozpoznaną piosenkę.

Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami słuchawek

Warto zaznaczyć, że funkcja nie wymaga korzystania z konkretnych modeli słuchawek, takich jak AirPods. To byłoby w stylu Apple, ale na szczęście nic takiego niue ma miejsca. Użytkownicy mogą korzystać z niej zarówno z przewodowych, jak i bezprzewodowych słuchawek najróżniejszych marek. Po prostu muszą być podpięte do naszego smartfona.

Przed chwilą udało mi się przetestować nową funkcję i potwierdzam, że działa ona zgodnie z obietnicami Apple.

Integracja Shazam z ekosystemem Apple

Apple przejęło Shazam w grudniu 2017 roku i stopniowo integruje go ze wszystkimi swoimi platformami. W iOS 14.2 dodano specjalny widget Shazam do Centrum Sterowania na iPhone'ie, a ta sama funkcjonalność jest teraz dostępna na komputerach Mac z systemem macOS Sonoma 14.2.

Aktualizacja aplikacji Shazam otwiera nowe możliwości dla miłośników muzyki, pozwalając im identyfikować utwory nawet w trakcie korzystania ze słuchawek. Nowa funkcja sprawdza się doskonale zarówno w codziennych sytuacjach, jak i podczas przeglądania treści na platformach społecznościowych. Dzięki integracji z ekosystemem Apple Shazam staje się jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem dla użytkowników iOS, za co z pewnością warto pochwalić giganta z Cupertino.