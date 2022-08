Shazam kończy 20 lat i zdradza, jakich piosenek najczęściej nie znaliśmy

20 lat z Shazamem. Aplikacja dzieli się wynikami

Z okazji okrągłej rocznicy Shazam postanowił podzielić się ciekawymi statystykami. Usługa rozpoznawała dla nas utwory już ponad 70 miliardów razy, co bez dwóch zdań jest ogromną liczbą. Dodatkowo, Shazam może pochwalić się 225 milionami aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca.

Chociaż o Shazamie zrobiło się najgłośniej w 2018 roku, kiedy to usługa została wykupiona przez Apple, to w istocie działa od 2002 roku. Zapytacie, jak to mogło działać w tamtych czasach - odpowiedź może okazać się nieco zaskakująca. Shazam bowiem zaczynał jako usługa telefoniczna w Wielkiej Brytanii, gdzie dzwoniący przykładał słuchawkę do źródła muzyki, następnie dostając odpowiedź w postaci wykonawcy i tytułu piosenki.

Shazam przeszedł zatem naprawdę długą drogę. Aplikacja pojawiła się w App Store już w dniu premiery sklepu Apple, a na Androidzie zawitała dopiero kilka miesięcy później. Gigant z Cupertino od razu widział potencjał w aplikacji do rozpoznawania muzyki i zaproponował partnerstwo, na łamach którego Siri od iOS 8 była w stanie rozpoznawać utwory na zawołanie. W 2018 roku - jak wspomniałem już wcześniej - Apple zdecydowało się przejąć Shazam.

Specjalna playlista. Jakich piosenek najczęściej nie znaliśmy?

Z okazji dwudziestych urodzin Shazama, na Apple Music pojawiła się playlista 20 Years of Shazam Hits, która zawiera najczęściej shazamowany utwór z każdego roku kalendarzowego istnienia aplikacji.

Co ciekawe, najczęściej shazamowanym artystą jest kanadyjski raper Drake, którego utwory zostały wyszukiwane na Shazamie ponad 350 milionów razy. Zaskakujący może jednak okazać się najpopularniejszy utwór - na ten tytuł zasłużyło “Dance Monkey” od Tones And I. Piosenkę wyszukiwano ponad 41 milionów razy.

Wyszkuwaliście którąś z piosenek obecnych na tej playliście? Korzystacie regularnie z Shazama, czy może decydujecie się na mniej popularne alternatywy? Dajcie znać w komentarzach.

