Zacznijmy od największej niespodzianki wśród wszystkich świeżo zapowiedzianych produktów Sharpa, czyli od… składanych rowerów elektrycznych, które robią wszystko, żeby nie wyglądać jak rowery elektryczne. Japońska firma dla wielbicieli e-mobilności zaprezentowała dwa modele elektrycznych rowerów: BK-GS03 oraz BK-RS08. To hybrydowe rowery elektryczne, które mają 7-biegową przerzutkę, a do tego kolorowy wyświetlacz i są zintegrowane z aplikacją Sharp Life. Zgodnie z zapewnieniami producenta, są one nie tylko przeznaczone do jazdy miejskiej, ale również do użytku na bardziej wymagającym terenie — poza wspomnianą 7-biegową przerzutką, mamy tu pięciostopniowe wspomaganie elektryczne. Do tego zamiast łańcucha zdecydowano się tu na wykorzystanie paska karbonowego.

Źródło: Sharp

Obydwa modele oferują silnik o mocy 250 W oraz akumulator 7.8 Ah 36V, co ma zagwarantować około 80 km zasięgu „na normalnym wspomaganiu”. Kiedy korzystamy z najwyższego możliwego wsparcia, będzie to blisko 20 km. Producent wspomina również o maksymalnej prędkości wspomagania, wynoszącej 25 km/h, a także zwraca uwagę na ich niewielką wagę, wynoszącą 19 kg. Rowery ładujemy wtyczką CE.

Źródło: Sharp

Sharp najbardziej dumny jednak jest z designu. Obydwa rowery na pierwszy rzut oka wyglądają jak całkowicie zwykłe jednoślady, bez żadnego wspomagania — a to dlatego, że akumulator ukryty jest w ramie roweru, do tego wyświetlacz przy kierownicy nie rzuca się w oczy, a nawet mamy opcję, żeby całkowicie go wyłączyć. Do tego rowery są składane, dzięki czemu mają być całkiem łatwe do zabierania ze sobą w podróż. Cena? Na razie nie ma dokładnych danych, jednak będzie to prawdopodobnie coś w okolicach 2-3 tysięcy euro.

Źródło: Sharp

Przystawka była interesująca, ale czas na główne danie, czyli telewizory

Sharp zaprezentował również pięć linii telewizorów, które powstają we współpracy z Google. Są to: GL4, GP6, GP7, GR8 oraz FQ8. GL4 to najtańsza linia ze wszystkich nowości, która wyróżnia się głównie jakością 4K Ultra HD, wejściem HDMI 2.1 z funkcjami eARC, technologiami Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Atmos oraz Smooth Motion, czyli technologią interpolacji klatek obrazu. Dalej mamy GP6, który jest już modelem QLED, a poza tym mamy tu oczywiście wszystkie funkcje wymienione przy GL4 z dodatkiem systemu głośników HARMAN/KARDON. Największym problemem tego modelu jest jakość jego wykończenia — mamy tutaj do czynienia ze zwykłym pomalowanym plastikiem. To naprawia GP7, który oferuje już zdecydowanie lepsze wykończenie — aluminiowe elementy i „plastik premium”, który jest już zdecydowanie bardziej porządny.

Źródło: Sharp

Zdecydowanie wyższą klasą jest już GR8, który można już z czystym sumieniem uznać za produkt premium — i jest to model dla bardziej wymagających użytkowników oraz graczy, w którym mamy w końcu lepsze odświeżanie ekrany niż 60Hz. Mamy tutaj oczywiście 4K UHD i system audio HARMAN/KARDON, ale do tego dochodzi złącze HDMI 2.1 ze wsparciem eARC, VRR i ALLM (co przekłada się na to, że gry będą działać w 120/144Hz), technologię Dolby Vision IQ, która sprawia, że „kinowej jakości” ekran dostosowuje się do oświetlenia w pomieszczeniu. Do tego kodek DTS:X, DTS Virtual:X 3D oraz sterownik wideo AQUOS AI Ultra Clear.

Źródło: Sharp

Najlepszą opcją jest jednak seria FQ8, która oferuje 4K Ultra HD Google TV z technologią Quantum Dot, HDMI 2.1 z funkcjami eARC, ALLM i VRR do 144 Hz, AQUOS Wireless Surround, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, DTS:X, Sterownik wideo AQUOS AI UltraClear czy AQUOS Smooth Motion 144 Hz, czyli technologię interpolacji klatek obrazu. Z innych kwestii warto zwrócić uwagę na system głośników Hybrid HARMAN/KARDON oraz w pełni aluminiową, wąską bezramkową konstrukcję.

Źródło: Sharp

Wisienka na torcie w postaci audio

Firma z Kraju Kwitnącej Wiśni ponadto zaprezentowała nowe produkty audio, w tym system audio AQUOS Wireless Surround z subwooferem CP-AWS0101 oraz tylne głośniki dźwięku przestrzennego CP-AWS2001, systemy HT-SBW53121, HT-SPR52021x2, HT-SBW55121, a także nowe modele soundbarów: HT-SWB460, HT-SB700, HT-SBW202.

Źródło: Sharp

Źródło, grafika wyróżniająca: Sharp