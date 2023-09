Telewizory, AGD, sprzęty audio i elektromobilność. Sharp z masą nowości

Tegoroczne targi IFA przeszły już do historii, ale to nie znaczy, że nie warto wciąż o nich rozmawiać. Tym bardziej, że w Berlinie wystawiało się tyle firm, że nie sposób jest o nich napisać w jednym czasie. Od największych producentów elektroniki, po małe firmy szukające nowych klientów, którzy zainteresowaliby się ich produktami.

Wśród firm pokazujących swoje produkty była firma Sharp, która w tym roku przygotowała cały szereg nowości - i to w kilku kategoriach. Nie da się ukryć, że jednymi z najważniejszych produktów zaprezentowanych w tym roku, są telewizory - w tym seria GV. To modele telewizorów 4K Ultra HD z technologią Mini LED i Quantum Dot. Wraz z nową serią FQ, Sharp zaprezentuje również nowe modele QLED z wysokiej klasy systemem głośników Harman Kardon. Serie telewizorów GV i FQ łączą w sobie najbardziej zaawansowane technologie wyświetlania i dźwięku ze smukłą, bezramkową konstrukcją i różnorodnymi funkcjami smart TV.

Sharp TV. Serie GV i FQ

Mini LED w telewizorach z serii GV pozawala na uzyskanie precyzyjnego i dynamicznego kontrastu, który zapewnia znacznie lepsze rezultaty - zwłaszcza w przypadku treści HDR i Dolby Vision. Dzięki technologii Quantum Dot telewizory charakterzyują się rozszerzoną gamą kolorów oraz jasnością obrazu do 2000 nitów.

Nowe telewizory Sharpa z serii GV wyposażone są w system dźwiękowy 2.1.2 o mocy 85 W i zintegrowane głośniki skierowane w górę, zapewniające przestrzenny dźwięk Dolby Atmos. Seria FQ wykorzystuje 2-drożny system hybrydowy firmy Harman Kardon. Dzięki funkcji AQUOS Wireless Surround można bezprzewodowo podłączyć do telewizora dodatkowe głośniki i subwoofer, aby uzyskać harmonijny dźwięk przestrzenny w całym domu. Oba modele działają pod kontrolą systemu operacyjnego Google TV.

Telewizory z serii Sharp GV będą dostępne w 2024 r. w rozmiarze 75 cali (190 cm) w sugerowanej cenie detalicznej 19999 zł.

Seria Sharp FQ będzie dostępna w czwartym kwartale tego roku w kilku rozmiarach:

50-calowy (127 cm): 2999 zł

55-calowy (139 cm): 3399 zł

65 cali (165 cm): 4299 zł

75-calowy (190 cm): 5999 zł

Telewizory, głośniki, małe AGD i elektromobilność od Sharp. Co nowego?

Sharp CP-LS200

Wśród nowości produktowych Sharpa znalazł się głośnik SumoBox Pro. Charakteryzuje się on dźwiękiem o mocy do 108 dB dzięki swojemu systemowi głośników stereo o mocy 200 W RMS z dwoma 10-calowymi głośnikami niskotonowymi i dwoma 3-calowymi głośnikami wysokotonowymi. Drewniana obudowa SumoBox Pro oferuje precyzyjną akustykę, a jego konstrukcja zapewnia optymalne rozproszenie dźwięku. Urządzenie posiada wyjmowaną baterię litowo-jonowa zapewniającą do 8 godzin odtwarzania i może zostać zastąpiona inną baterią w ciągu kilku sekund, zapobiegając przerwom w odtwarzaniu. Głośnik wyróżnia się także certyfikatem IPX4 świadczącym o jego dobrej odporności na pył i wodę, co czyni go przystosowanym do użytku na zewnątrz.

Głośnik SumoBox Pro (CP-LS200) jest dostępny w cenie 2999 zł.

Wśród małego AGD Sharp w tym roku ma w swojej ofercie frytkownice beztłuszczowe umożliwiające szybkie i łatwe przygotowanie chrupiących i smacznych, z jednoczesną redukują zawartości tłuszczu o 90% w porównaniu do tradycyjnych frytkownic. Kosz i garnek smażący posiadają powłokę nieprzywierającą, którą łatwo jest wyczyścić i myć w zmywarce. Dodatkowo, model AFGS552A wyposażony jest dodatkowo w funkcje "podgrzewania" i "utrzymania ciepła". Nie mogło też zabraknąć nowych odkurzaczy. Seria Power Duo została zaprojektowana w celu optymalizacji doświadczenia sprzątania i skutecznego pozbywania się brudu w gospodarstwach domowych, bez przeszkód czy plątaniny kabli.

Frytkownice beztłuszczowe Sharp o pojemności 4 litrów (AF-GS404A) będą dostępne za 399 zł, a o pojemności 5,5 litra (GS-552A) za 649 zł w czwartym kwartale 2023 roku.

Odkurzacze z serii Power Duo będą dostępne od 2024 roku:

Comfort Power Duo SV12 (Biały): 899 zł

Max Power Duo SV20 (Szaro-srebrny): 1099 zł

Ultra Power Duo SV28 (Czarno-złoty): 1599 zł

Nie można też zapominać o elektromobilności. Hybrydowy rower elektryczny Sharp Milano (BK-RS08E) ma być zrównoważonym i wygodnym środkiem transportu wyposażonym w mocny silnik elektryczny o mocy 250 W umożliwiający bezwysiłkowe przyspieszanie i wspomaganą prędkość maksymalną do 25 km/h, a jego bateria zapewnia maksymalny zasięg do 80 kilometrów.

Rower Sharp Milano będzie dostępny w kolorze czarnym matowym (BK-RS08EB) i srebrnym błyszczącym (BK-RS08ES) od czwartego kwartału 2023 r. w sugerowanej cenie detalicznej odpowiednio 11449 zł i 11999 zł.