Serwisy, o których wszyscy zapomnieli

Właśnie zobaczyłem, że istnieją jeszcze dwa stare sieciowe miejsca – sympatia.pl i fotka.pl Pierwsza była serwisem randkowym, druga krainą próżności. Pewnie takich miejsc jak sympatia było w polskiej sieci sporo, dziś tę rolę przejęła aplikacja Tinder – ale sam znam dwa małżeństwa, które poznały się właśnie na sympatii. Fotka natomiast była (i wciąż jest) serwisem społecznościowym, do którego użytkownicy wrzucają zdjęcia, by inni użytkownicy je oceniali. Z ocen wyciągana jest później średnia i algorytm tworzy rankingi najpiękniejszych użytkowników polskiej sieci. Serio, to miejsce wciąż istnieje i jak widzę cieszy się popularnością. „Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z milionów szans aby kogoś poznać” – nie pamiętam, czy w dawnych czasach fotka.pl traktowana była jako serwis randkowy, ale dziś najwyraźniej tym właśnie jest.

Czy dzisiejsze serwisy społecznościowe i usługi bazujące na aplikacjach są lepsze? Są na pewno inne, stawiają na inne mechanizmy, czego dobrym przykładem jest TikTok. Serwis, którego podobnie jak kiedyś Snapchata, kompletnie nie rozumie starsze pokolenie, a szaleje za nim młodsze. Mam jednak wrażenie, że kiedyś społeczności nie były tak nachalnie monetyzowane przez właścicieli serwisów – ale też wydawały się bardziej odległe z uwagi na brak aplikacji mobilnych. Dziś cała sieć opiera się właśnie na appkach, a że smartfona każdy ma zawsze kieszeni, to jest też dużo bardziej przywiązany do serwisu. No i jest jeszcze Facebook, który na dobrą sprawę ma prawie wszystko to, co wyżej wymienione usługi, a jednak na ich tle wydaje się strasznym śmietnikiem, na którym jest i wszystko, i nic.

