tak naprawdę nie naprawia problemu

Umówmy się, że nie wszystkie produkowane dziś elektroniczne sprzęty są najwyższej jakości. Bardzo często posiadają one wady fabryczne – w przypadku Apple do ostatnio najgłośniejszych należą przecierające się taśmy przesyłające obraz do ekranu i super-klawiatury montowane w 3 poprzednich generacjach laptopów. Zakładając, że ma się szczęście, i te komponenty popsują się w czasie trwania gwarancji i zostanie ona uznana, to w procesie naprawy dostajecie… te same, tak samo wadliwe części. Nie wiem jak wy, ale ja po naprawie oczekiwałbym permanentnego usunięcia wykrytej podatności, a nie wkładania konsumentowi do komputera części, co do której wiadomo, że zaraz się zepsuje.

klient traci dwa razy

Podczas załóżmy, że podczas „serwisowania” zapadnie decyzja, że należy wymienić płytę główną. Mniej ogarnięci technologicznie klienci zapewne powiedzą „OK, widać tak trzeba zrobić, żeby ten komputer działał”. Tyle że chwilę potem producent oferuje drobny rabat na naprawę, jeżeli będzie mógł zatrzymać uszkodzoną płytę główną. Po co mu ona? Właśnie dlatego, że najczęściej nie jest ona wcale uszkodzona na tyle, by nie mogła zostać naprawdę naprawiona i potem sprzedana po raz drugi jako „refurbished”. Producent dwa razy zyskuje – klient dwa razy traci.

The irony is that I’d like to do the responsible thing and wipe user data from these machines, but Apple won’t let me. Literally the only option is to destroy these beautiful $3000 MacBooks and recover the $12/ea they are worth as scrap. #righttorepair pic.twitter.com/YS0FV6iBYu — John Bumstead (@RDKLInc) April 18, 2020

szkodzi środowisku

Jeżeli, tak jak w przypadku na filmie, wymiany wymaga tylko jeden rezystor, a do laptopa wsadzana jest nowa płyta główna, top case i bateria, to warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, gdzie trafią części, jeżeli producent nie będzie chciał ich „odkupić”. Część z nich sam serwis może zatrzymać „na części”, ale część, jak baterie, podlegają „utylizacji” czyli są po prostu wyrzucane. Patrząc po tym, że jesteśmy na krawędzi zagłady klimatycznej, może warto by się pokusić o respektowanie środowiska naturalnego, zwłaszcza, jeżeli firma sama siebie nazywa ekologiczną.

Niestety, ze względu na to, że większość osób nie interesuje to, co się dzieje z ich sprzętem i chcą aby „po prostu działał” (za co nie można ich oczywiście winić), a część tych, które się interesują (głównie fani Apple) przyklaskuje takiemu podejściu, nie ma raczej nadziei na to, że sytuacja w najbliższej przyszłości ulegnie zmianie. Dla producentów takie zagrywki dostarczają zwyczajnie zbyt duży przychód, by z nich od tak zrezygnować . Jakimś tam pocieszeniem jest możliwość rozszerzenia chociażby przez Unię Europejską zapisów „prawa do naprawy”, jednak zanim to nastąpi (o ile w ogóle) bez potrzeby zostanie wymienionych jeszcze wiele, wiele płyt głównych.