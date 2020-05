Naprawa sprzętów Apple w Polsce to kpina. Serwis próbował mnie naciągnąć na 2200 zł za uszkodzenie matrycy, które było jego winą

Wymiana klawiatury w serwisie poszła ekspresowo – wszystko zgodnie z obietnicą

Kurier odebrał komputer w środę (22.04.2020), w czwartek (23.04.2020) trafił do serwisu — a po tym dostałem serię maili i SMSów o progresie. Test diagnostyczny już za nim, usterka zlokalizowana, części zamówione. W poniedziałek (27.04.2020) kolejna wiadomość — części dotarły, w środę (29.04.2020) naprawa została zakończona. Dostałem protokół naprawy i numer listu przewozowego. Godziny popołudniowe, kurier odebrał komputer dzień później — a ze względu na wolny piątek (1.05.2020) — sprzęt dotarł do mnie do mnie dopiero w poniedziałek (4.05.2020) popołudniu. Warszawski Cortland naprawdę uwinął się szybko – i wszystko poszło zgodnie z obietnicą, a przy tym kontakt z nimi był znakomity. Serwisant nawet zadzwonił upewnić się, czy wysyłka ma być pod ten adres — i czy życzę jej sobie od razu czy wolałbym po weekendzie ze względu na święta. Wymieniony cały topcase, klawiatura śmiga aż miło. Wtorkowe popołudnie spędziłem do doprowadzaniu sprzętu do stanu używalności. Konfiguracji i instalacji oprogramowania, by w środę móc pracować już na swoim komputerze. I nie chcecie widzieć mojego rozczarowania, kiedy następnego dnia o poranku, tuż przed godziną szóstą, zobaczyłem defekty na matrycy. Przy konfiguracji kompletnie nie rzuciły mi się w oczy — nie dość, że robiłem to jednym okiem, z doskoku, bo proces instalacji trwał i trwał, to jeszcze widoczne były wyłącznie na białym i jasnoszarym tle. Niestety (albo i stety) — były widoczne w panelu WordPressa. Wyglądało to tak:

Zaczynamy proces reklamacji. No i zaczynają się schody

Odczekałem do godziny 9, zapytałem na czacie Cortland co dalej i ile może to potrwać. Poproszono mnie o stworzenie nowego zlecenia i odesłania komputera, a całość miała zająć około pięciu dni roboczych. Tym razem trafił do punktu w Katowicach — i schody rozpoczęły się od razu. Komputer trafił do serwisu w piątek (8.05.2020) — ale kilka dni musiał odczekać na otwarcie i pierwszą diagnozę. Mogłem więc zapomnieć o wspomnianych pięciu dniach. Na pytanie jak to możliwe — poinformowano mnie, że wszystkie sprzęty najpierw muszą swoje odleżeć w kwarantannie, poza tym magicznie — z dnia na dzień — sprzętu pojawiło się tyle, no że czas się wydłużył. Nie neguję tego i nie mam problemu z tym, że serwis robi co w jego mocy, by dbać o zdrowie pracowników. Problem mam jednak z tym, że nikt mnie o tym wcześniej nie powiadomił — bo w takich okolicznościach wiadomo, że pięć dni nie wystarczy, a komputer jest narzędziem mojej pracy więc muszę mieć jakieś urządzenia w zastępstwie, trochę inaczej bym podszedł do tematu. Diagnostyka rozpoczęta została blisko tydzień po otrzymaniu paczki — w czwartek (14.05.2020). I tego samego dnia w godzinach popołudniowych dostałem ofertę na naprawę:

Display, Space Gray / Cena uwzględniająca zwrot uszkodzonej części do producenta: 2031,22 zł (w tym 23% podatku VAT).

Powód wymiany: plamy na matrycy (po weryfikacji urządzenia serwis stwierdza że zgłaszana usterka nie mogła powstać podczas poprzedniej naprawy) Montaż podzespołów / 1 / 147,6 zł (w tym 23% podatku VAT). Łączny koszt naprawy, uwzględniający zwrot uszkodzonych części do producenta: 2178,82 zł (w tym 23% podatku VAT) Ze względów kursowych oferta ważna w dniu 14.05.2020.

O pierwszej reakcji po przeczytaniu tej oferty na naprawę nie wspomnę. Kiedy odrobinę ochłonąłem — zadzwoniłem do Apple Polska by przedyskutować sprawę. Konsultant odpowiedział na wszystkie nurtujące mnie pytania. Potwierdziły się moje czarne prognozy: przy takiej usterce nie będę mógł już więcej skorzystać z programu wymiany klawiatury, bo komputer nie przejdzie testu diagnostycznego. No ale automatycznie: skoro przeszedł diagnostykę przed wymianą ostatnim razem, to jednak z automatu sugeruje, że coś poszło nie tak w serwisie — albo podczas transportu. Oddałem sprzęt sprawny, dostałem zepsuty — i jeszcze każą mi za to zapłacić. Polecono mi złożenie reklamacji — a gdyby były dalsze problemy, kontakt z Apple i wskazanie wygenerowanego numeru sprawy. Przemiły pan konsultant sporządził notatkę dla innych pracowników, by znali całą sytuację — i wiedzieli co robić dalej. Jeszcze tego samego dnia wysłałem mail reklamacyjny z opisem całej sprawy. Dzień później nadeszła odpowiedź, że moja wiadomość przekazana została kierownikowi serwisu. Kilka dni później, we wtorek (19.05.2020), otrzymałem od niego odpowiedź, że matryca zostanie wymieniona.