Ekologia okiem Apple: komputera nie naprawisz i nie odblokujesz, danych też nie wymażesz. Najbezpieczniej jest go zniszczyć

No i pod względem zaufania i bezpieczeństwa – wszystko fajnie. Ale z perspektywy drugiego obiegu – absolutnie nie. No w sumie z perspektywy odzyskiwania danych przy uszkodzonym komputerze — również.

Raczej nikt nie jest zaskoczony, że wprowadzony dwa lata temu czip zabezpieczający odbija się głównie na nieautoryzowanych serwisach — bo te od lat są na celowniku Apple. Firma chce, by wszystko robić albo bezpośrednio u nich, albo u zaufanych partnerów którym regularnie dostarcza nowe podzespoły. Schody pojawiają się jednak dość szybko: wystarczy zalany Macbook Pro z 2018 lub nowszy — i po danych. Bo wspomniane autoryzowane serwisy za odpowiednią opłatą, owszem, naprawią komputer — ale wymienią w nim wszystko. Dosłownie. Nie bawią się w dłubanie i odzyskiwanie od 2018, kiedy nie ma już szans bezpiecznego i bezproblemowego spięcia ze sobą dwóch komputerów i skopiowania plików. Tutaj do gry wchodzą pasjonaci i, jak to uroczo przetłumaczono polski tytuł serialu IT Crowd – technicy-magicy. Ale oni coraz częściej mają związane ręce. A nawet jeżeli, jako odpowiedzialni ludzie, chcielibyśmy wymazać wszystkie dane znajdujące się na komputerze nim wyrzucimy go na śmietnik (wiecie, no w przypadku gdyby w przyszłości komuś udało się jednak złamać T2 i miałyby wpaść w niepowołane ręce), to też się nie da. Komputer jest zepsuty — więc nie przywrócimy go ustawień fabrycznych. Dysku nie wyjmiemy, bo ten jest przyspawany do płyty głównej. Najbezpieczniej byłoby więc rozjechać go walcem.

The irony is that I’d like to do the responsible thing and wipe user data from these machines, but Apple won’t let me. Literally the only option is to destroy these beautiful $3000 MacBooks and recover the $12/ea they are worth as scrap. #righttorepair pic.twitter.com/YS0FV6iBYu

