WhatsApp nowy rok rozpoczyna aktualizacją aplikacji na iOS i Androida wprowadzającą wsparcie dla serwerów proxy. Dzięki nim dostęp do komunikatora ma być możliwy tam, gdzie został on zablokowany.

Wydawać by się mogło, że dostęp do aplikacji-komunikatorów jest powszechny i bezproblemowy. Szybko jednak okazuje się, że w niektórych krajach tak łatwo nie jest. Chiny, Korea Północna, Syria, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie blokują dostęp do WhatsAppa, a w niektórych miejscach połączenia są blokowane lub zakłócane lub ograniczane, by dostęp do swobodnej komunikacji lub wymiany informacji był niedostępny. Jak można przeczytać na stronach pomocy technicznej komunikatora:

Niestety z powodu miejscowych przepisów prawnych połączenia WhatsApp są niedostępne w niektórych krajach. Jeśli znajdujesz się w jednym z tych krajów, nie będziesz mieć możliwości wykonywania i odbierania połączeń WhatsApp. Jeśli znajdujesz się w kraju, w którym połączenia WhatsApp są dostępne, nie będziesz mieć możliwości dzwonienia do osób znajdujących się w krajach, w których połączenia WhatsApp są niedostępne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy z różnych powodów nie mają dostępu komunikatora - czy to blokada w konkretnym kraju, czy ich połączenie internetowe zostanie zablokowane lub zakłócone - WhatsApp wprowadza wsparcie dla serwerów proxy mających pomóc obejść te ograniczenia. Twórcy komunikatora przekonują, że korzystanie z serwera proxy nie zmienia wysokiego poziomu prywatności i bezpieczeństwa WhatsApp. Wiadomości nadal bają być w pełni zaszyfrowane. Nikt inny nie będzie mógł ich odczytać: ani dostawcy serwerów proxy, ani WhatsApp, ani Meta.

Źródło: Depositphotos

Ważne jest jednak to, by znaleźć odpowiedni serwer proxy, który pomoże nawiązań połączenie z serwerami WhatsApp i umożliwi komunikowanie się za jego pomocą. Twórcy polecają, by w takich sytuacjach szukać rozwiązań i serwerów konfigurowanych przez ochotników i organizacje z całego świata ułatwiające ludziom swobodną komunikację. WhatsApp przygotował całą dokumentację związaną z serwerami proxy oraz ich konfiguracją. Potrzebny będzie serwer z dostępnymi portami 80, 443 lub 5222 oraz nazwę domeny (lub poddomeny) wskazującą adres IP serwera. Szczegółową dokumentację oraz kod źródłowy podano w serwisie GitHub.

Serwery proxy w WhatsApp pomogą obejść ograniczenia w dostępie do komunikatora

A w jaki sposób uzyskać dostęp do WhatsAppa za pośrednictwem serwera proxy?

Android

Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji WhatsAppa

Na karcie Czaty kliknij Więcej opcji > Ustawienia

Kliknij Pamięć i dane > Serwer proxy

Kliknij Używaj serwera proxy

Kliknij Ustaw serwer proxy i wprowadź adres serwera proxy

Kliknij Zapisz

Po nawiązaniu połączenia pojawi się ikona z zielonym oznaczeniem

iOS

Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji WhatsAppa

Przejdź do Ustawień WhatsAppa

Stuknij Pamięć i dane > Serwer proxy

Stuknij Używaj serwera proxy

Wprowadź adres serwera proxy i stuknij Zapisz, aby nawiązać połączenie

Po nawiązaniu połączenia pojawi się ikona z zielonym haczykiem

Twórcy komunikatora nie dają jednak gwarancji, że metoda ta zadziała w każdym przypadku. Na stronach pomocy technicznej przeczytać można, że po ustawieniu serwera proxy odbieranie i wysyłanie wiadomości przez WhatsApp nadal nie działa, serwer ten może być zablokowany. W takim przypadku w Ustawieniach należy przytrzymać adres zablokowanego serwera oraz go usunąć. Pozostaje wyszukanie kolejnego serwera i ponowna próba - do skutku.