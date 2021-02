W przypadku Bridgertonów aż pięć książek z serii znalazło się na liście bestsellerów New York Timesa, a „Firefly Lane” dopiero miesiąc przed premierą serialu wskoczyło do tego samego rankingu, mimo że debiutowała w 2008 roku. Po pojawieniu się serialu na Netflix wystarczyły trzy dni, żeby stała się nr 1 w 13 lat od momentu trafienia do księgarń. Wpływ popularności serialu jest bezsprzeczny.

Dzień klęski urodzaju, czyli najważniejsza premiera Disney+ w tym roku

Dosyć podobnie prezentują się losy „Gambita królowej”, który przez 37 lat od publikacji nie trafił na listę NYT, lecz po trzech tygodniach od premiery na Netflix pozostawała w pierwszej dziesiątce przez 11 kolejnych tygodni. Nie bez wpływu na popularność książki debiutował „Lupin”, który szturmem podbił ranking TOP 10 na Netflix, powodując wzrost popularności książki, w takich krajach, jak Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Korea.

Netflix deklaruje inwestycje warte 500 mln dolarów w Korei Południowej

A skoro przy Korei jesteśmy, to nie sposób nie zahaczyć o plany platformy na solidne inwestycji w lokalne treści. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat platforma wydała na swoje produkcje aż 700 milionów dolarów. Zrobiłoby to na mnie większe wrażenie, gdybym najpierw nie przeczytał, że tylko w tym roku 2021 Netflix zainwestuje w seriale i filmy w Korei Południowej aż 500 mln dolarów. Umyślnie podałem Wam te informacje w takiej kolejności. Netflix wynajął dwa studia w Korei Południowej i ustanowił nową firmę odpowiedzialną za wszystkie operacje. Platforma ma obecnie 3,8 mln użytkowników w Korei Południowej, a od stycznia do listopada 2020 roku zdołała wzrosnąć o 64,2%.

Znamy datę premiery marvelowskiego „Lokiego”. Serial trafi do ramówki już w czerwcu!

Wracając do wątku książkowego, jeśli w miarę regularnie przechadzacie się pomiędzy regałami księgarń lub przeglądacie oferty sklepów online, to na pewno zauważacie, że przy premierach seriali bardzo często do sprzedaży trafiają nowe edycje książek z serialowymi okładkami. Po wynikach, o których wspomniałem, a także dzięki innym informacjom oraz obserwacjom, można sądzić, że na niektóre tytuły w ogóle nie przyszłaby kolej, bo widzowie (i nie tylko zapewne) sięgają po książkę dopiero w momencie rozgłosu na temat serialu. To oczywiście pozytywne zjawisko, szczególnie, gdy ekranizacja bywa udana, a po statystykach seriali można wnosić, że tak właśnie jest.