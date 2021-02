Wiemy kiedy i w jakich krajach zadebiutuje Paramount+. Zapowiedziano także nowe filmy i seriale, wskrzeszenie kilku klasyków oraz listę produkcji na wyłączność. To wszystko robi wrażenie, ale po premierze pojawia się jeszcze więcej pytań o rynek VOD i jego przyszłość.

Paramount+ będzie też miejscem, gdzie obejrzymy kinowe produkcje studia – „Ciche miejsce 2” i „Mission:Impossible 7” trafią na platformę już 45 dni po premierze na dużym ekranie, a współpraca z MGM oznacza, że podobny los może też spotkać nowy film o Bondzie „Nie czas umierać”, którego debiut wciąż jest odkładany.

Trylogia Hobbita i mnóstwo nowych seriali na HBO w marcu

Tegoroczna ekspansja HBO Max i Disney+, które mają pojawić się też w Polsce do końca 2021 roku, z pewnością daje do myślenia nie tylko starym wygom rynku VOD, jak Netflix czy Prime Video, ale także mniejszym, nowym graczom, pokroju Peacock czy Paramount+, którzy dość nieśmiało wypowiadają się teraz o globalnej dostępności. Z jednej strony wolałbym, żeby nad Wisłą układ znacząco się nie zmienił i w ramach już opłacanych subskrypcji docierały do mnie seriale z kilku innych platform (wędrujące z CBS All Access czy DC Universe na Netfliksa i Prime Video oraz HBO GO), zaś z drugiej strony wkroczenie usługi na nasz rynek mogłoby go zupełnie zmienić. Tylko pytanie, czy na lepsze?