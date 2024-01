Te seriale rozwijają historie z filmów. Oto 8 tytułów, które warto zobaczyć

Pan i pani Smith

Na platformie Prime Video debiutuje w tym tygodniu nowa odsłona "Pana i Pani Smith", w której główne role przejęli Donald Glover i Maya Erskine. Znana historia zostanie przedstawiona w odmienny sposób, z pewnością rozbudowując fabułę. Serial opowiada o dwóch nieznajomych, którzy dostają szansę na pełne emocji życie jako agenci tajemniczej agencji szpiegowskiej. W tym świecie czeka na nich nie tylko ekscytująca praca szpiegów, ale również obietnica bogactwa, podróży po całym globie i zamieszkania w luksusowym apartamencie na nowojorskim Manhattanie. Jednak jest jedno "ale": aby skorzystać z tych korzyści, muszą zaakceptować nową tożsamość jako małżeństwo o pseudonimach Pan John i Pani Jane Smith.

Westworld

John Johnson/HBO

Genialny naukowiec Robert Ford (Anthony Hopkins), twórca futurystycznego parku rozrywki Westworld, snuje ambitne wizje przyszłości. Jego asystentem jest Bernard Lowe (Jeffrey Wright). W nietypowym parku ludzie mają możliwość spełniania swoich najbardziej mrocznych fantazji. Goście mogą spotkać tajemniczego Mężczyznę w czerni (Ed Harris), który jest uosobieniem zła. Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood), piękna i dobra córka farmera z prowincji, również jest jednym z elementów parku. Niedaleko miejsca, gdzie mieszka Dolores, pojawia się niezwykle przystojny i biegły w obsłudze broni Teddy Flood (James Marsden). Serial bazuje na filmie Michaela Crichtona z 1973 roku.

Bates Motel

Norma Bates (Vera Farmiga) i jej nastoletni syn Norman (Freddie Highmore) decydują się na zakup motelu i przenoszą się do White Pine Bay w poszukiwaniu nowego startu po śmierci męża. Szybko jednak odkrywają, że urokliwe miasteczko nadmorskie skrywa w sobie mroczne tajemnice. Serial oparto na postaciach z filmu Alfreda Hitchcocka pt. "Psycho" z 1959 roku i jest on traktowany jako jego prequel.

Fargo

W amerykańskim miasteczku Bemidji zimą 2006 roku poznajemy Lestera Nygaarda (Martin Freeman), który jest agentem ubezpieczeniowym zmęczonym życiem. Jego codzienność to ciągłe niepowodzenia, nie tylko w pracy, którą nienawidzi, ale również w relacjach z żoną. Dodatkowo od czasów liceum prześladuje go Sam Hess. W pewnym momencie, w poczekalni szpitala, spotyka tajemniczego Lorne Malvo (Billy Bob Thornton). To przypadkowe spotkanie radykalnie zmienia życie Nygaarda, a także stawia przed miejscowymi policjantami - Molly Solverson (Allison Tolman) i Gusem Grimlym (Colin Hanks) - ogromne wyzwania. Pierwszy sezon tego serialu antologii bazuje na filmie z 1996 roku o tym samym tytule.

Cobra Kai

Po 34 latach od wydarzeń z klasycznego filmu "Karate Kid", Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i jego były przeciwnik, Johnny Lawrence (William Zabka), ponownie spotykają się w serialowym sequelu. Tym razem ich konfrontacja nie ogranicza się tylko do sztuk walki. Daniel, po latach, osiągnął sukces zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym, podczas gdy Johnny nie potrafi się ustatkować.

Służby specjalne

Realistyczna opowieść odsłania kulisy codziennego życia oraz profesjonalnej działalności oficerów polskich tajnych służb. Serial w szczegółowy sposób prezentuje realia funkcjonowania służb specjalnych na przecięciu świata polityki, mediów, przestępczości i biznesu. Wątki stworzone specjalnie dla tego serialu stanowią rozwinięcie filmu fabularnego o identycznym tytule.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Opowieść o życiu młodego mężczyzny, niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił, została najpierw przedstawiona w filmie o tym samym tytule. Serial Player Original rozbudowuje fabułę i pokazuje więcej wydarzeń, które wcześniej można było zobaczyć w filmie. Produkcja w czterech odcinkach rozwija wątki, które stanowią sedno tej emocjonującej historii, umożliwiając polskim widzom jeszcze głębsze zrozumienie całego zdarzenia.

Pitbull

Serial telewizyjny to produkcja sensacyjna, która była transmitowana na kanale TVP2 w 2005 roku. Składa się z 31 odcinków i jest częścią większej serii o nazwie "PitBull", koncentrującej się na pracy warszawskich policjantów z wydziału zabójstw oraz później z wydziału zajmującego się terroryzmem kryminalnym w Komendzie Stołecznej Policji. Serial jest rozwinięciem oraz kontynuacją kinowego filmu "Pitbull". Pierwszy sezon, składający się z 5 odcinków, był emitowany w 2005 roku, tym samym, kiedy debiutował film. Duża popularność zaowocowała produkcją drugiej serii obejmującej 12 odcinków.