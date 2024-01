Na takie kinowe połączenie wszyscy czekali! Zobaczcie zwiastun The Ministry Of Ungentlemanly Warfare

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, gdzie na ekranie zobaczymy między innymi Henry’ego Cavilla.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, czyli fuzja Henry’ego Cavilla i Guya Ritchiego!

Guy Ritchie powraca z nową produkcją, która tym razem nosi tytuł The Ministry Of Ungentlemanly Warfare. Film ten przeniesie nas do czasów II wojny światowej oraz ma przedstawiać prawdziwe wydarzenia — a inspiracją były odtajnione akta brytyjskiego Departamentu Wojny. W filmie ściśle tajna jednostka bojowa, złożona z różnorodnej załogi składającej się z łotrzyków i indywidualistów, wyrusza na śmiałą misję, stosując całkowicie niekonwencjonalne i całkowicie „niedżentelmeńskie” techniki walki. Ostatecznie ich odważne podejście zmieniło przebieg wojny i położyło podwaliny pod brytyjski SAS i nowoczesne działania wojenne Black Ops. Lionsgate Movies opisuje jeszcze ten film w następujący sposób:

Oparty na niedawno odtajnionych aktach brytyjskiego Departamentu Wojny i zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, The Ministry Of Ungentlemanly Warfare to komedia akcji opowiadająca historię pierwszej w historii organizacji sił specjalnych utworzonej podczas II wojny światowej przez premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i małą grupa urzędników wojskowych, w tym Iana Fleminga. […]

Źródło: Lionsgate Movies / YouTube

Kogo zobaczymy na wielkim ekranie?

Za film odpowiedzialny jest Guy Ritchie, a na czele całej szajki łotrzyków stanie przede wszystkim Henry Cavill i Cary Elwes. To oczywiście nie jest cały skład, gdyż na ekranie ujrzymy również takie osobistości jak Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger czy Henry Golding.

Źródło: Lionsgate Movies / YouTube

Film zapowiada się więc naprawdę dobrze — i trzeba przyznać, że połączenie sił Guya Ritchie’ego i Henry’ego Cavilla może okazać się strzałem w dziesiątkę. Film ma pojawić się w kinach już 19 kwietnia. Jak zapatrujecie się na tę produkcję? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło, grafika wyróżniająca: Lionsgate Movies / YouTube