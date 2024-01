Premiery tygodnia - najciekawsze nowe filmy i seriale

Pan i pani Smith

Nowa wersja "Pan i Pani Smith" została przygotowana specjalnie dla platformy Prime Video z udziałem zupełnie nowej obsady. Donald Glover i Maya Erskine przyjęli główne role w tym serialu, a wszystko zapowiada przedstawienie znanej historii w zupełnie odmienny sposób, na pewno rozbudowując ją. Serial opowiada o dwóch osobach, które są obcymi dla siebie, ale dostają szansę na fascynujące życie jako agenci tajemniczej agencji szpiegowskiej. Ta agencja oferuje im nie tylko ekscytującą pracę szpiegów, ale także obietnicę bogactwa, podróży po całym świecie oraz luksusowego apartamentu na nowojorskim Manhattanie. Jednak istnieje jedno "ale": aby skorzystać z tych wszystkich korzyści, muszą zaakceptować nową tożsamość jako małżeństwo o pseudonimach Pan John i Pani Jane Smith.

Na Prime Video od 2 lutego

Argylle - Tajny szpieg

W fabularnej rzeczywistości fikcyjnych książek Elly, gdzie główny wątek skupia się na tajnym agencie Argylle, który podejmuje misję rozpracowania globalnego syndykatu szpiegowskiego, zaczynają się dziać nieprzewidywalne rzeczy. Spokojne wieczory w domu, które były kiedyś normą, stają się teraz wspomnieniem przeszłości, gdyż fabuła zaczyna odzwierciedlać prawdziwe tajne działania organizacji szpiegowskiej. W obsadzie tej ekscytującej opowieści znaleźli się utalentowani aktorzy, takie jak Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell i John Cena.

W kinach od 2 lutego

Obsesja

Elisabeth, znana aktorka, wkracza za próg domu dojrzałej kobiety, która popada w skandaliczny romans z młodszym od siebie Joe. To przypomina wydarzenia sprzed 25 lat, gdy wówczas wstrząsnęły one całą Ameryką. Gracie, postać, którą aktorka ma zagrać w swoim najnowszym filmie, staje się przedmiotem jej obsesyjnej fascynacji, gdyż zauważa, że życie tej kobiety i dorosłego już Joego toczy się jako małżeństwo od lat. Te intrygujące obserwacje Elsabeth przeradzają się w ryzykowną grę pozorów, a pozory potrafią skomplikować sytuację i prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji.

W kinach od 2 lutego

Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X

Najnowsza seria "Geniusza" różni się od poprzednich, które skupiały się na postaciach ze świata nauki i sztuki. Tym razem producenci postanowili przedstawić kluczowe postacie z historii społeczno-politycznej Stanów Zjednoczonych. W centrum uwagi znajdą się Martin Luther King Jr. i Malcolm X, a seria będzie porównywać ich różne strategie działania w dążeniu do wolności. Dużą uwagę poświęcono także żonom obu aktywistów - Corettę Scott King (w tej roli Weruche Opia) i Betty Shabazz (Jayme Lawson), doceniając ich znaczącą rolę w walce o równouprawnienie. Wątki historyczne obejmują słynne wydarzenia, takie jak przemówienie, w którym padły słowa "Miałem marzenie".

Od 3 lutego na National Geographic

Orion i ciemność

Młody Orion, pozornie zwyczajny uczeń szkoły podstawowej, w pierwszej chwili może wydawać się skromny, nieśmiały i przeżywający typowe rozterki miłosne. Jednak pod tą pozorną zwyczajnością kryje się kłębek młodzieńczego niepokoju. Jego życie jest naznaczone irracjonalnymi lękami przed pszczołami, psami, oceanem, promieniowaniem telefonu komórkowego, morderczymi klaunami wyłaniającymi się z kanałów, a nawet upadkiem z klifu. Wśród tych różnych obaw, najbardziej uciążliwy jest jednak strach przed ciemnością, który musi pokonać każdej nocy.

Na Netflix od 2 lutego

Cudowny chłopak. Biały ptak

Justin, który został usunięty ze szkoły za niekoleżeńskie traktowanie małego Auggiego, próbuje odnaleźć się w liceum po kilku latach. Jest rozgoryczony i wściekły na cały świat, co sprawia, że nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Zamiast reagować życzliwością, odpowiada niechęcią, a poczucie winy sprawia, że izoluje się od szkolnej społeczności. Jego ekscentryczna babcia, mając nadzieję na zmianę, postanawia podzielić się z nim poruszającą historią swojej młodości. Wydarzenia z filmu mają miejsca kilka lat od tego, co widzieliśmy w "Cudownym chłopaku".

W kinach od 2 lutego

Dziewczyna influencera

Zosia, wschodząca gwiazda internetu znana jako Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi, zdradza ją. Gdy ta historia wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, Zosia postanawia przyjąć ofertę Violi, uwielbianej przez internautów, i wraz z nią wyruszyć w zagraniczną podróż, finansowaną przez sponsorów. W trakcie ekskluzywnych wizyt na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów.

W kinach od 2 lutego