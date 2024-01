Rojst Milenium – oficjalny zwiastun kontynuacji polskiego hitu Netfliksa

Netflix podzielił się zwiastunem nachodzącego serialu Rojst Milenium – to ostatni fragment polskiej serii kryminalnej.

Rojst – polski serial kryminalny, należący pierwotnie do Showmax – ma za sobą dwie udane i ciepło przyjęte serie. Widzowie mieli już okazję obserwować z perspektywy bohaterów ponure lata PRL-u tuż przed zniesieniem stanu wojennego, oraz akcję rozgrywającą się w trakcie powodzi tysiąclecia, z 1997 roku. Nadchodzący Rojst Milenium, zabierze nas w jeszcze odleglejszą podróż do przeszłości, a mianowicie do lat 60. Serial właśnie otrzymał oficjalny zwiastun.

Milenium – zwieńczenie seriii Rojst – trafi do Netflix już za miesiąc

Polskie produkcje wychodzą najlepiej, gdy przedstawią obskurne i mroczne realia nadwiślańskiego życia – nie inaczej jest tym razem. Antologia Rojst znów wciągnie nas w wir przemocy, intryg i kryminalnych zagadek. Akcja Milenium rozgrywa się w hotelu Centrum, a głównym przewodnikiem po tajemniczych wydarzeniach jest młody kierownik hotelu, w którego wciela się Filip Pławiak. Oficjalny zwiastun nowej odsłony możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Jakież zbrodnie tym razem czekają na widzów? Fabuła serialu lawirować będzie wokół szkieletu kobiety z naszyjnikiem, znalezionego w lesie na Grontach oraz tragicznego zabójstwa, do którego doszło podczas urodzinowego bankietu w hotelu Centrum.

Jak podaje Konrad w dłuższym tekście na temat tej produkcji, serial jest dziełem reżysera Jana Holoubka, który wspólnie z Kasperem Bajonem odpowiedzialny jest także za scenariusz. Producentem jest Edyta Krajewska, a za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj. Cały projekt jest realizowany przez firmę Entrego sp. z o.o.

Milenium, będące zwieńczeniem serii Rojst, a zarazem jej ostatnim elementem, ukaże się na Netflix już 28 lutego.

Źródło obrazka wyróżniającego: Netflix