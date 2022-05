Znamy plany Marvela! Oto nadchodzące seriale w MCU na Disney+

Ms. Marvel

Najnowszy serial Marvela trafi na platformę już 8 czerwca, czyli kilka dni przed debiutem Disney+ w Polsce. Wiemy, że zaległe, a później nowe odcinki, będą dostępne w Polsce, więc oczekujący na ten tytuł mogą cierpliwie odliczać do daty 14 czerwca. "Ms. Marvel" bazuje na komiksie o tym samym tytule, a główną bohaterką jest Kamala Khan. To nastolatka z korzeniami pakistańskimi mieszkająca w USA i wielka fanka Avengersów. Pewnego dnia otrzyma szansę sprawdzić się w roli superbohaterki, więc będziemy śledzić jej losy i starania w pomaganiu innym. Co istotne, serial ten ma być wprowadzeniem do filmu "The Marvels", który będzie kontynuacją "Kapitan Marvel" z Brie Larson w roli głównej.

She-Hulk: Attorney at Law

Do połowy sierpnia Disney+ na dobre rozgości się w Polsce, więc niezależnie od tego, czy będziecie spędzać wakacje w domu, czy na wyjeździe, od samego początku będziecie mogli oglądać nowy serial Marvela. "She-Hulk: Attorney at Law" zadebiutuje bowiem 17 sierpnia i będzie liczyć dziesięć odcinków, z których każdy ma trwać około 30 minut. Do swojej roli Bruce'a Bannera wróci Mark Ruffalo, a w wyniku nieszczęśliwego wypadku przekaże on swoje moce Jennifer.

Jennifer Walters (w tej roli Tatiana Maslany) to jego kuzynka zajmująca się prawem i specjalizująca się w sprawach związanych z superludźmi. Wedle zapowiedzi większość czasu spędzimy z nią na sali sądowej, a produkcja ma zawierać sporo elementów komediowych. Zapowiedziano też burzenie czwartej ściany, więc bohaterowie będą zwracać się bezpośrednio do widzów komentując wydarzenia w serialu. To zupełnie inne, świeże spojrzenie na produkcję Marvela na Disney+ i dla wielu osób to najciekawiej zapowiadający się projekt.

Secret Invasion

Według zapowiedzi z grudnia 2020, jeszcze w tym roku powinniśmy się spodziewać premiery serialu "Secret Invasion" nakręconego na podstawie popularnego komiksu z tym samym tytułem. Do swojej roli ma powrócić Ben Mendelsohn wcielający się w Skrulla Talosa, którego pamiętamy z "Kapitan Marvel", a także Samuel L. Jackson, który zagra oczywiście Nicka Fury'ego. Fabuła skupia się na zagadkowym wydarzeniu, ponieważ wielu superbohaterów zostaje na świecie zastąpionych przez ich odpowiedników, których udają Skrulle.

X-Men '97

Wydawało się, że ta legendarna kreskówka pozostanie jedynie wspomnieniem i będziemy do niej wracać dzięki Disney+, by przypomnieć sobie to, jak wyglądały kiedyś adaptacje komiksów. Myślę, że sporo widzów Fox Kids z wielkim sentymentem opowiada dziś o X-Menach, więc wieści o przywróceniu tego tytułu na antenę było znakomitą wiadomością. Przy projekcie ponownie pracują Eric i Julia Lewald, a także Larry Houston (reżyser), natomiast fabuła ma być kontynuacją ostatnich wydarzeń z serialu "X-Men: The Animated Series". Nie znamy liczby odcinków ani daty premiery, ale debiutu "X-Men '97" możemy spodziewać się w 2023 roku.

Ironheart

W głównej roli obsadzono Dominique Thorne, która wciela się w inżynier zdolną do opracowania jeszcze bardziej zaawansowanej technologicznie zbroi, niż sam Iron Man. Serial Disney+ będzie bazował na komiksie o tym samym tytule i skupi się na historii Riri Williams, która staje się superbohaterką. Nie podano daty premiery, ani liczby odcinków.

