Zwiastun nowego serialu Ms. Marvel. To zupełnie coś innego...

Marvel zaprezentował dziś zwiastun nowego serialu, który trafi na Disney+. Mowa o Ms. Marvel, czyli nieznanej do tej pory widowni superbohaterce.

Tytuł serialu, jak i pseudonim superbohaterki, to oczywiście efekt inspiracji Kapitan Marvel u młodej dziewczyny Kamali Khan. To fanka Avengersów i wszystkiego, co związane z superbohaterami, dlatego zanim zyskała super moce, fantazjowała o byciu jedną z nich. Gdy pojawiła się szansa na sprawienie różnicy i wykorzystaniu nabytych mocy, postanowiła rozpocząć walkę ze złem.

Zwiastun Ms. Marvel - nowy serial jeszcze w tym roku na Disney+

Co ciekawe, Ms. Marvel zobaczymy także w nadchodzącej produkcji "The Marvels", który jest kontynuacją "Kapitan Marvel". W Kamalę ponownie wciela się Iman Vellani, która zagra wspólnie z Teyonah Parris i Brie Larson. Premiera dopiero w przyszłym roku, ale znacznie wcześniej, bo 8 czerwca, doczekamy się debiutu "Ms. Marvel" na Disney+. W serialu poznamy codzienne przygody Kamali, jej zmagania w byciu nastolatką oraz przemianę w superbohaterkę.

W obsadzie serialu znaleźli się Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Laurel Marsden, Matt Lintz, Zenobia Shroff oraz Mohan Kapur. Scenarzystką i showrunnerką serii jest Bisha K. Ali, która wcześniej była odpowiedzialna za "Lokiego" oraz "Sex Education".

Fani Marvela nie będą jednak musieli czekać zbyt długo na inną produkcję, ponieważ jeszcze w tym miesiącu na platformę Disney+ trafi "Moon Knight" z Oscarem Isaaciem w roli głównej.