Premiery tygodnia - najciekawsze nowe filmy i seriale. Nowości na VOD i w kinie

Historia oparta na faktach przedstawia losy Jeanne Vaubernier, ambitnej kobiety z niższych sfer społecznych, która wykorzystuje swoją urodę i inteligencję, by zdobyć wpływy na dworze francuskiego króla. Jej droga z ulic Paryża do Wersalu pełna jest upokorzeń, intryg i groźb. Opowieść "Kochanica króla Jeanne du Barry" ukazuje dramat, satyrę elit oraz komedię dworskich pomyłek, sięgając po ostrą ironię, by odsłonić towarzyską grę w Wersalu.