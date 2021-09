The Morning Show - sezon 2

Jeden z najdroższych i najgłośniejszych seriali od Apple wraca z nowym sezonem. Premiery nowych odcinków będą odbywał się co tydzień od 17 września, więc do śledzenia losów obydwu głównych bohaterek po wybuchowym finale 1. sezonu trzeba być cierpliwym. Jedna z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji wśród seriali na VOD.

Fundacja

Serial na podstawie powieści Isaaca Asimova to spektakularna produkcja od Apple TV. Odpowiadają za nią twórcy filmów z serii Terminator i Mission:Impossible, a w obsadzie wymieszano doświadczonych aktorów z młodą krwią. Serial debiutuje 24 września na Apple TV+ dwoma odcinkami, następne będą ukazywać się co tydzień.

Nocna msza

Mike Flanagan wraca na Netfliksa z serialem grozy. Twórca takich produkcji jak Nawiedzony dom na wzgórzu i Nawiedzony dwór w Bly przygotował serial o tajemniczym księdzu, którego przybycie do nowej społeczności zbiega się z cudownymi zjawiskami i przerażającymi zdarzeniami. Na Netflix od 24 września.

https://www.youtube.com/watch?v=6bh0gplIkWg&t=15s

Kasztanowy ludzik

Duńczycy przygotowali dla Netfliksa nowy serial kryminalny, który czerpie garściami z najlepszych skandynawskich produkcji tego typu - tak można sądzić po zwiastunie. Przy znalezionym na kopenhaskim placu zabawach ciele brutalnie zamordowanej dziewczyny był też ludzik zrobiony z kasztanów. Co chciał wyrazić zabójca? Na Netflix od 29 września.

Chucky

Laleczka Chucky to jedna z kultowych postaci, która dość regularnie wraca pod różnymi postaciami. Ostatni film to nie jedyna próba odzyskania popularności, bo jesienią zobaczymy serial z tytułową laleczką w centrum zdarzeń. Trafi ona w ręce nastolatka o imieniu Jack, co będzie oczywiście tylko początkiem horroru, jaki dotknie chłopaka i jego bliskich. Jak na razie serial nie ma zaplanowanej polskiej premiery, ale powinno się to zmienić. W USA emisja nastąpi od 12 października.

Dopesick

Wzbudzający ogromne emocje zwiastun "Dopesick" sprawia, że jeszcze bardziej żałuję braku zapowiedzi polskiej premiery tego serialu, choć być może jak w przypadku innych produkcji Hulu, trafi on na Prime Video. Uzależnienie Amerykanów od leków opioidowych będzie ukazane z wielu różnych perspektyw - chorych, lekarzy oraz producentów leków. W centrum fabuły znajdzie się grany przez Michaela Keatona Samuel Finnix - lekarz z niewielkiego miasteczka, który zostanie wplątany w tajemnicę. W USA premiera nastąpi 13 października.

https://www.youtube.com/watch?v=EzrLrUG2QVk&t=32s

Sukcesja - sezon 3

Po przeogromnym twiście w finale 2. sezonu "Sukcesji" emocje sięgają zenitu - bohaterowie serialu, głównie członkowie rodziny Roy'ów, staną naprzeciwko siebie w dalszej walce o władze i pieniądze. Nie oczekuję, że dostanę jeszcze więcej czegokolwiek w nowych odcinkach - wystarczy, żeby było równie zaskakująco i burzliwie, co ostatnio. "Sukcesja" wraca na HBO 18 października.

Pajęczyna

Nowy serial TVN-u w gwiazdorskiej obsadzie zabierze nas także w czasy PRL-u i na dwóch osiach czasowych ukaże kulisy polskiego programu atomowego. W roli głównej Joanna Kulig, a obok niej na ekranie wystąpią też Eryk Lubos, Szymon Bobrowski, Andrzej Grabowski i Wojciech Wysocki.

The Office PL

Polska wersja kultowego sitcomu z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, to nowy pomysł CANAL+. Jak na razie widzieliśmy tylko urywki, nie mam wyrobionego zdania, a pamiętajmy, że wersja z USA dopiero po kilkunastu epizodach nabrała własnego, niepowtarzalnego, genialnego stylu. Przekonamy się co słychać w polskim "Biurze" 22 października.

https://www.youtube.com/watch?v=SbmTXpoNka4&t=1215s

Inwazja

Luźno inspirowana książką "Wojna światów" seria pokaże inwazję obcych na Ziemię z wielu różnych perspektyw i na różnych kontynentach. Pierwszy zwiastun zapowiada produkcję z rozmachem, raczej nieograniczoną budżetem typowego serialu, więc o warstwę audiowizualną nie powinniśmy się martwić. Premiera na Apple TV+ 22 października.

https://www.youtube.com/watch?v=DlaHxL3mHAU&t=97s

Dexter: New Blood

Po kilkunastu latach wraca nasz ulubiony seryjny morderca. Ale czy pozostał sobą po tym, jak uciekł i zmienił tożsamość. Jak wypadnie jego spotkanie z synem, który dorósł? Michael C. Hall doskonale wciela się w Dextera Morgana, a przy odpowiedniej fabule będzie to przemiły powrót klasyka. Oby lepszy niż "Prison Break'a" czy "Z archiwum X". Polska premiera nie została potwierdzona. W USA debiut na Showtime już 7 listopada.

Cowboy Bepop

Aktorska adaptacja serii anime od Netfliksa ma rozbudować znane wielu osobom uniwersum, więc ciekaw jestem, jak przypadnie do gustu zagorzałym fanom oraz nowym widzom. Wobec produkcji są ogromne oczekiwania, ale pierwsze zapowiedzi wypadają nawet pozytywnie. Debiut na Netflix 19 listopada.

Koło czasu

Bazujący na powieści Roberta Jordana serial to historia o przywódczyni tajemnej organizacji, która poszukuje młodych osób wśród których wskaże tę, która ma zniszczyć lub ocalić świat. Występują m. in. Rosamund Pike oraz Alvaro Morte. Premiera na Prime Video 19 listopada.

Dom z papieru - sezon 5B

Wielki finał przed nami. Serial Netfliksa już dawno zmienił swój profil, znacząco rozszerzył wstępną historię, ale pozostaje fenomenem, który przoduje w statystykach na Netfliksie. Wiemy, że na ostatnim odcinku historie bohaterów się nie zakończą, pod pewnym względem, bo przed nami wersje serialu z innych krajów oraz liczne spin-offy. Premiera na Netflix 3 grudnia.

Wiedźmin - sezon 2

Wydłużone oczekiwanie na 2. sezon "Wiedźmina" sprawia, że jeszcze bardziej niecierpliwie wyglądamy końcówki rok. Tym razem nie zdecydowano się na akcję na trzech różnych osiach czasowych, wprowadzone zostaną nowe postacie i odwiedzimy nieznane do tej pory w serialu lokalizacje. Nie widzieliśmy materiałów z nowych odcinków, ale wiemy, że serial wróci na Netflix 17 grudnia.