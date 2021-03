Czy ten nadmiar seriali to klęska urodzaju? To okres przejściowy dla całej branży

Z sentymentem do dziś wspominam czwartki z TVP1, gdzie co tydzień oglądałem dwa nowe odcinki „Zagubionych”. To był mój pierwszy serial, który spowodował, że z dzielonymi na epizody opowieściami spędziłem wszystkie kolejne lata, aż po dziś dzień. Mam za sobą ogrom urwanych w środku historii i nieudanych produkcji od pierwszego odcinka. Ale dzięki temu zdołałem odkryć wiele świetnych tytułów, do których wracam nawet teraz, wspominając jak duże emocje towarzyszyły takim seansom.

„Przyjaciele” trafią na HBO GO. Wiemy, kiedy będą dostępne wszystkie odcinki

Dzisiaj każdy chce mieć własny serial