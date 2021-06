Netflix i CD PROJEKT RED zapowiadają wydarzenie o Wiedźminie. Niektórzy fani będą rozczarowani

Program WitcherCon 2021

W programie WitcherConu 2021 znalazły się:

Interaktywne panele z udziałem osób, które powołały do życia Wiedźmina w grze i na ekranie.

Najnowsze informacje, materiały zza kulis i niepublikowane wcześniej informacje dotyczące całej serii Wiedźmin.

Możliwość przyjrzenia się z bliska procesowi tworzenia i produkcji gier CD PROJEKT RED, w tym nadchodzącej gry na urządzenia mobilne The Witcher: Monster Slayer. Prezentacje dotyczące komiksów i sprzętu dla fanów, a także serialu Netflix Wiedźmin oraz licencjonowanych produktów i filmu anime Wiedźmin: Zmora Wilka

Analizy ekspertów dotyczące tradycji, legend, potworów i genezy Kontynentu.

Nie zobaczymy nowej gry Wiedźmin 4

Należy jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz, która została dopisana pod koniec informacji prasowej. Czytamy w niej, że w trosce o ustanowienie odpowiednich oczekiwań CDPR już z góry informuje, że podczas wydarzenia nie zostanie pokazana nowa gra z serii Wiedźmin, a nie oszukujmy się – to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie mogły nam przyjść do głowy, gdy przeczytaliśmy zapowiedź samej imprezy, dlatego część fanów może być mocno rozczarowana.

Na jakie zapowiedzi można liczyć?

Mimo to, WitcherCon 2021 zapowiada się naprawdę intrygująco i można śmiało liczyć na to, że wydarzenie zostanie wykorzystane do publikacji pierwszych nowych informacji na temat 2. sezonu serialu z Henrym Cavillem w roli głównej, a także serii oraz filmów animowanych, nad którymi pracuje Netflix. Nawet jeśli będą to tylko pojedyncze grafiki, to i tak będziemy bardzo ukontentowani takimi materiałami, ponieważ do tej pory nie byliśmy przecież raczeni dużą ilością takich treści.

Gdzie oglądać WitcherCon 2021?

Bez wątpienia pandemia przyczyniła się do wydłużenia czasu oczekiwania na debiut tych produkcji, więc fani są spragnieni jakichkolwiek wieści na temat nadchodzących produkcji. By je poznać, pamiętajcie by odwiedzić kanał Netfliksa na YouTube lub Twitchu 9 lipca o 19:00, a 10 lipca o 3:00.

Pierwsza zapowiedź wideo 2. sezonu Wiedźmina”

Netflix opublikował także krótką zapowiedź wideo nowego sezonu.