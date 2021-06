Akcja „Inwazji” rozgrywać się będzie na kilku kontynentach i będzie pokazywać inwazję obcych z perspektywy wielu różnych mieszkańców Ziemi. Zajrzymy do centrum kontroli lotów, Bliski Wschód i na obszary objęte konfliktami, do niewielkiego amerykańskiego miasteczka czy miast na Wyspach Brytyjskich i japońskiej metropolii. W obsadzie znaleźli się Shamier Anderson („Bruised, „Awake”), Golshifteh Farahani („Extraction”, „Paterson, „Body of Lies”), Sam Neill („Jurassic World: Dominion”, „Peaky Blinders”), Firas Nassar („Fauda”) oraz Shioli Kutsuna („Deadpool 2”, „The Outsider”).

Za scenariusz odpowiadają Simon Kinberg oraz David Weil, którzy są też producentami wykonawczymi. Do tego samego grona należy Jakob Verbruggen, który wyreżyserował większość odcinków. W sumie powstało ich 10, a premierę zaplanowano na 22 października. Serial nie powstał na bazie innego tytułu czy książki, lecz jest autorskim projektem dwójki scenarzystów, choć oczywiście pewne podobieństwa do innych produkcji i treści są zauważalne.

Zwiastun serialu Inwazja od Apple

Jest to też drugi, po „Fundacji” serial, który pokazuje, że Apple coraz śmielej angażuje się w kosztowne produkcje sci-fi i odchodzi od przygotowywanych do tej pory przede wszystkim dramatów. Owszem, mieliśmy już wcześniej „For All Mankind”, który pokazywał alternatywą rzeczywistość, gdzie wyścig kosmiczny się nie skończył, ponieważ pierwszymi ludźmi na Księżycu zostali Rosjanie i Amerykanie zrobią wszystko, by uprzedzić swoich rywali w dalszym podboju kosmosu, ale „Inwazję” można określić kwintesencją gatunku sci-fi. Ludzkości przyjdzie zmierzyć się z najeźdźcami z innej planety, a my będziemy mogli przekonać się, jak pojedyncze jednostki rozsiane po całej planecie będą sobie z tym radzić.

Apple TV coraz łatwiej dostępne dla widzów