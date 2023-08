Po wielkim spadku wartości, małpy NFT trafiają do sądu. Wśród pozwanych Justin Bieber i Paris Hilton

Sprawa z Bored Ape Yacht Club ponownie trafia do sądu

Grupa inwestorów pozwała Sotheby’s Holdings Inc. i inne firmy w związku z aukcją i promocją tokenów NFT z kolekcji Bored Ape Yacht Club, czyli avatarów małp, które były promowane przez wielkich i globalnie znanych celebrytów. Byli to między innymi Justin Bieber, Snoop Dogg, Serena Williams, Madonna, The Weeknd, Kevin Hart, DJ Khaled, Gwyneth Paltrow, Paris Hilton, Jimmy Fallon, Steph Curry czy legenda branży muzycznej i jeden z partnerów Yuga Labs, Guy Oseary. Sytuacja była analogiczna do „miśków” w polskim internecie — takie avatary mogliśmy zobaczyć u takich osób jak Magda Gessler, Malik Montana czy Krzysztof Gonciarz. Jest jednak kilka znacznych różnic — po pierwsze, wartości i skala całego przedsięwzięcia w naszym kraju były zdecydowanie mniejsze, a żadna zewnętrzna platforma nie ułatwiała procesu kupowania tokenów.

Nowy pozew zbiorowy zarzuca, że dom aukcyjny specjalnie promował NFT i zmówił się z twórcą Yuga Labs, aby sztucznie zawyżać ceny małpich avatarów. Warto jednak zaznaczyć, że Sotheby's Holdings Inc. jest tylko jednym z 30 oskarżonych wymienionych w pozwie — zarzuty promowania kolekcji NFT bez ujawniania swoich powiązań finansowych związanych z firmą, która je stworzyła, tyczą się również takich gwiazd jak wcześniej wymienieni Justin Bieber czy Paris Hilton.

Czemu winne jest Sotheby’s?

Co zwróciło szczególną uwagę inwestorów, Sotheby's sprzedało ponad 100 NFT od Bored Ape Yacht Club jednemu nabywcy na aukcji internetowej za ponad 24 miliony dolarów, pobijając szacunki przedsprzedażowe, które wynosiły od 12 do 18 milionów dolarów. To sprawiło, że swego czasu najtańszy token kosztował 400 tysięcy dolarów — a w tej chwili średnia cena takiej małpy wynosi blisko 50 tysięcy dolarów. To faktycznie gigantyczny spadek.

CNN skontaktowało się z Sotheby’s, a dom aukcyjny odpowiedział w następujący sposób: Zarzuty w tym pozwie są bezpodstawne, a Sotheby's jest gotów energicznie się bronić.

To nie jest pierwszy pozew w tej sprawie

Adonis Real i Adam Titcher złożyli pierwotnie pozew w grudniu zeszłego roku, lecz jeszcze bez wskazania Sotheby’s Holdings Inc. jako „głównego winnego”. Już wtedy zaznaczono, że oczywiście w promocjach własnych produktów nie ma niczego złego — do momentu, w którym nie jest to ukrywany fakt. W sytuacji, w której nikt nie mówi o płatnej promocji i akcji sponsorowanej, a ogromni celebryci ustawiają sobie avatary z jednej kolekcji w social mediach, to większość osób zaczyna uważać, że coś w tym musi być. Zainteresowanie rośnie, co bezpośrednio wpływa na ceny — a wartość cyfrowych aktywów jest wyjątkowo nieprzewidywalna. Jak mogliśmy przeczytać w pozwie:

Kampania promocyjna oskarżonych odniosła ogromny sukces, generując miliardy dolarów ze sprzedaży i odsprzedaży. [...] w żadnym momencie żaden z oskarżonych nie zarejestrował tych papierów wartościowych w SEC.

Z tamtego pozwu mogliśmy się również dowiedzieć o tym, że Yuga Labs wykorzystało swoje powiązania z MoonPay i oferowanymi przez firmę usługami jako tajny sposób na zrekompensowanie celebrytom ich promocji NFT z kolekcji Bored Ape Yacht Club, bez ujawniania żadnych informacji inwestorom i w celu zmycia wszelkich podejrzeń. MoonPay to usługa, dzięki której największy blockchainowy laik i osoba w ogóle nieposiadająca wiedzy na temat tego rynku mogła bezproblemowo kupić token NFT. Dzięki temu osoba zainteresowana nie musi zakładać portfela krypto czy nawet nie ma przymusu kupowania kryptowalut. Wszystko „dzieje się samo”, lecz warto zaznaczyć, że jest to usługa dla celebrytów. Już wtedy informowaliśmy, że na przykład wartość małpy Justina Biebera z blisko 1 300 000 dolarów spadła do zaledwie ~69 000 USD — a od tego czasu sytuacja wygląda jeszcze nieco gorzej.

