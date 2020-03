Kilkadziesiąt aplikacji na pierwszy rzut oka nie mających nic wspólnego z Sensor Tower śledziło poczynania użytkowników

Z informacji do których dotarła ekipa Buzzfeed wynika, że firma Sensor Tower ma w sklepach mobilnych co najmniej (!) dwadzieścia aplikacji, które na pierwszy rzut oka nie mają z nimi żadnego związku. Wśród nich m.in. programy służące do blokowania reklam czy popularne, darmowe, VPNy. I uprzedzając pytania: tak, z jednej i drugiej kategorii produkty można znaleźć zarówno na Androida jak i iOS — w końcu analizy firmy nie kończą się na jednej tylko platformie. Wśród aplikacji należących do Sensor Tower wymienia się m.in. Free and Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data i Adblock Focus — ale po kontakcie ekipy Buzzfeed z administracją Google Play i App Store’a, te zostały usunięte i obecnie obsługujący platformę przyglądają się aplikacjom bliżej.

Czy są powody do zmartwień? I tak — i nie. Dla mnie przede wszystkim bardzo wątpliwe jest tworzenie przez firmę zajmującą się badaniem rynku aplikacji, do których wstydzą się przyznać — zresztą prośba o dostęp wszystkich informacji które są przesyłane i wysyłane z urządzenia również. Nawet jeśli, jak zapewniają administratorzy, wszystkie dane są anonimowe i służą wyłącznie do analiz.