Użytkownicy smartfonów w okresie świątecznym wydali miliony dolarów na gry i aplikacje

Żartom i narzekaniu na rynek mobilny nie ma końca: że gry to wydmuszki i wyciąganie pieniędzy. Aplikacje… jakie aplikacje? Nikt poważny nie płaci za treści, skoro wszystko można mieć za darmo z reklamami — albo nawet i bez reklam, jeżeli zdecydujemy się na jedną z dziesiątek alternatyw czekających w sklepach mobilnych. I fakt, wielu narzeka i sięga po te alternatywy, ale też nie brakuje ludzi gotowych zapłacić za treści w App Store i Google Play. Co więcej: z każdym rokiem zostawiają w nich jeszcze więcej pieniędzy!

Ogromne wydatki w sklepach mobilnych: w okresie świątecznym użytkownicy zostawili tam ponad 277 milionów dolarów

Według danych firmy analitycznej SensorTower, w okresie świątecznym użytkownicy App Store i Google Play wydali na gry i aplikacje ponad 277 milionów dolarów: to aż o 11,3% więcej niż w zeszłym roku. Bez większego zaskoczenia: lwia część tych przychodów to zasługa gier (210 milionów dolarów). Prawdopodobnie też nikt nie będzie specjalnie zdziwiony tym, że to wciąż użytkownicy ekosystemu Apple wydają więcej: 193 miliony to ich zasługa (i prawie 16% wzrost z porównaniem do zeszłego roku). W Google Play wydano tylko 84 miliony dolarów (wzrost na poziomie 2,7%) — ale akurat te dane są mało miarodajne. Google Play nie jest jedynym sklepem z mobilnymi grami i aplikacjami, a przy tym jedna z najważniejszych gier (Fortnite) jest w nim niedostępna.