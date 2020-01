Facebook był liderem przez lata, ale wyprzedziło go Google

Niewykluczone, choć warto podkreślić, że w całym roku 2019, Google odpowiadało za 2,3 mld pobrań aplikacji w Google Play i AppStore, natomiast programy od Facebooka – prawie 3 mld. Różnica jest spora i trudno przewidzieć, czy stopnieje ona w 2020 roku. Tym bardziej, że Facebook ma całkiem potężne portfolio własnych programów – wchodzi do niego WhatsApp, core’owy Facebook, Instagram, Messenger, które w dalszym ciągu są niezwykle popularnymi propozycjami na rynku. Google natomiast idzie głównie w programy użytkowe związane z jego wewnętrznymi projektami. Obecność giganta jest nieco pofragmentowana w repozytoriach, jednak nie przeszkadza to zbytnio w wykręcaniu dobrych wyników. Na trzecim miejscu – bez niespodzianek, znajduje się ByteDance, który odpowiada m. in. za TikToka. W tym momencie jest to trzecia najważniejsza aplikacja mobilna na świecie i warto podkreślić, że również jego obecność istotnie wpłynęła na to zestawienie.