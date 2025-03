Sensacja na Marsie. Odnaleziono dziwne "bąble"

Łazik Perseverance wylądował na powierzchni Marsa w lutym 2021 roku. Został tam wysłany w ramach misji Mars 2020 i aż trudno uwierzyć, że pracuje już od czterech lat. Jego oryginalnym miejscem badań jest krater Jezero. Naukowcy wybrali to miejsce ze względu na duży potencjał na znalezienie ciekawych próbek, pozwalających na odkrycie historii Czerwonej Planety. Wszak znajdują się tam miejsce, które moglibyśmy określić jako delty starożytnych rzek. Cieczy już dawno tam nie ma, ale jej wpływ jej zauważalny.

Perseverance znalazł kamień z "bąblami"

Minęły dwa tygodnie od momentu, gdy łazik Perseverance dotarł do obszaru Broom Point, położonego na niższych zboczach Witch Hazel Hill na obrzeżach krateru Jezero. Region ten zwrócił uwagę naukowców już z orbity, dzięki obecności jasnych i ciemnych pasm skalnych. W ubiegłym tygodniu łazik z powodzeniem pobrał próbkę z jednej z tych warstw.

Na jednej z pobliskich skał zaobserwowano setki ciemnoszarych, milimetrowych sfer. Niektóre z nich miały wydłużony, eliptyczny kształt, inne były bardziej kanciaste, co mogło wskazywać na ich uszkodzenie. Co ciekawe, w części sfer dostrzeżono drobne otwory, przypominające pory. To odkrycie skłoniło naukowców do postawienia pytania: jakie procesy geologiczne mogły doprowadzić do powstania tych niezwykłych struktur?

Takie formacje wyróżniają się na tle zwyczajnych skał, lecz nie jest to pierwszy raz, gdy coś takiego zaobserwowano. Jak podaje NASA, Curiosity już w 2004 znalazł podobny obiekt w regionie Medidiani Planum. Wtedy ochrzczono struktury "marjsańskimi jagodami" ze względu na swój sferyczny kształt. Nawet sam Perseverance kilka miesięcy temu znalazł formacje przypominające popcorn w osadach Neretva Vallis. Wcześniejsze badania sugerowały, że struktury mogły powstać w wyniku interakcji wody gruntowej z porami skalnymi.

Grafika: NASA