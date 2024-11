RMF FM bez reklam! Serio, ale trzeba zapłacić

Mimo, że radio FM nadal jest mocno popularnym medium w Polsce, reklamy w czołowych stacjach radiowych w Polsce to coś, co odstrasza od nich coraz większe rzesze słuchaczy, zwłaszcza tych młodszych. Okazuje się, że teraz najpopularniejsza w Polsce rozgłośnia - RMF FM umożliwia ich wyłączenie.

Radio RMF FM to najpopularniejsza stacja FM w Polsce, która wyprzedza pod względem słuchalności Radio ZET, Radio ESKA i Program I Polskiego Radia. Jak również najpopularniejsza stacja radiowa słuchana przez internet, a wyprzedza takie stacje jak Radio 357, Radio ZET i Radio Nowy Świat (dane Krajowego Instytutu Mediów: fala badania maj - październik 2024).

Reklama

Teraz, dzięki platformie RMF ON, dostępnej przez stronę i z poziomu aplikacji mobilnej na Androida i iOS, możemy słuchać kilku stacji (również tematycznych), w tym RMF FM bez reklam.

W ramach Usługi RMF Premium, RMF FM udostępnia Użytkownikom RMFon Premium, za pośrednictwem sieci Internet (Portal rmfon.pl lub Aplikacja RMFon) internetowe wersje dostępnych w Portalu rmfon.pl stacji radiowych RMF FM, RMF Classic, RMF Maxx oraz innych internetowych tematycznych stacji radiowych Portalu rmfon.pl - bez bloków reklamowych, zamiast których emitowane będą treści słowne, muzyczne lub słowno-muzyczne.

Ile ta przyjemność kosztuje? Miesięczna subskrypcja RMF ON Premium to koszt 9,90 zł (najmniejsza kwota wsparcia przez Patronów dla internetowych stacji bez reklam, czyli w Radio Nowy Świat to 10 zł, a w Radio 357 to 15 zł miesięcznie).

Jak wykupić konto premium? W pierwszej kolejności musimy założyć konto na stronie RMF ON Premium, po zalogowaniu i dodaniu karty płatniczej na tej stronie, możemy zacząć słuchać w/w stacji bez reklam - przez pierwszy miesiąc za darmo.

Co ważne, bo wiele osób słucha radia,- również w samochodzie, przez aplikację mobilną, a tę musimy sparować z poziomu aplikacji RMF ON (na Androida i iOS), podając kod z tej strony.

Źródło: RMF FM.