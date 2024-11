Ministerstwo ostrzega użytkowników: Na tym smartfonie z mObywatela już nie skorzystasz

Najnowsza wersja popularnej aplikacji mObywatel, która zawiera w sobie szereg cyfrowych dokumentów oraz usług, z których korzystają miliony Polaków każdego dnia. Niestety wkrótce część z nich zostanie od aplikacji mObywatel odcięta. Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat, w którym informuje, że posiadacze smartfonów z systemem Android 7 nie będą mogli korzystać z nowych wersji aplikacji mobilnej:

Reklama

Aplikacja mObywatel od najnowszej aktualizacji (oznaczonej numerem 4.46) przestaje wspierać urządzenia z systemem Android starszym niż 8. Co to oznacza? Dla zdecydowanej większości użytkowników zupełnie nic. Zmianę zauważą tylko osoby, które korzystają ze starych wersji systemu Android 7. Jeśli jesteś jedną z tych osób, zaktualizuj system operacyjny swojego telefonu. To sprawi, że nie tylko będziesz nadal korzystać z aplikacji mObywatel, ale też zwiększysz poziom zabezpieczeń swojego urządzenia.

mObywatel nie dla wszystkich. Masz ten smartfon? Musisz go zmienić

Android 7 na rynku zadebiutował w 2016 r. Mowa więc o dość starym już systemie dostępnych na szeregu urządzeń, które na przestrzeni ostatnich lat otrzymały aktualizacje do nowszych jego wersji, na których mObywatel działać będzie bez problemu. Jednak jeśli wciąż korzystacie ze smartfonów typu Samsung Galaxy S6, czy Google Nexus 6, czeka was zakup nowego modelu, by móc korzystać w kolejnych wersji mObywatela.

Nie jest żadną tajemnicą, że wsparcie dla starszych systemów operacyjnych wymaga dodatkowych nakładów pracy i pieniędzy. Decyzja o porzuceniu części użytkowników (choć zapewne niewielkiej grupy) związana jest przede wszystkim z myśleniem przyszłościowym oraz dbaniem o bezpieczeństwo użytkowników. Już teraz ekipa odpowiedzialna z mObywatela pracuje nad wieloma nowymi pomysłami, które w aplikacji pojawią się w bliższej lub nieco dalszej przyszłości. Obecnie prowadzone są pracę m.in. nad:

Rozwój ePłatności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

e-Doręczenia

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

mStłuczka

Rozwój usługi Bezpiecznie w sieci (rozbudowa możliwości zgłaszania incydentów)

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Świetlana przyszłość mObywatela. To jeden z najprężniej rozwijających się projektów tego typu

Choć ram czasowych na ich wprowadzenie nie ma, warto wyczekiwać oficjalnych komunikatów z Ministerstwa Cyfryzacji. Gdy tylko pojawią się kolejne nowości w aplikacji, z pewnością będziemy was o tym informować. W międzyczasie już teraz możecie korzystać z bogatego katalogu usług i dokumentów, po które można sięgnąć i skorzystać w wielu przypadkach – i to bez konieczności wizyty w urzędzie.

Warto też przypomnieć, że najprawdopodobniej w 2026 r. doczekamy się mObywatela w wersji 3.0, który wprowadzi daleko idące zmiany – przede wszystkim związane z akceptowaniem aplikacji mobilnej na terenie innych krajów unijnych. Ma to związek z rozporządzeniem eIDAS 2 zakładającym uruchomienie europejskich portfeli elektronicznych, w których obywatele państw UE będą mogli przechowywać nie tylko dokumenty, ale różne potwierdzenia umiejętności, czy zdobytych uprawnień. Ministerstwo Cyfryzacji jakiś czas temu informowało o prowadzonych konsultacjach na temat rozwoju mObywatela oraz tego, co zrobić, by spełniał ona wymagania zawarte w eIDAS2 i w jaki sposób wdrożyć pozostałe przepisy.