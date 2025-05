Sekretny projekt ujawniony. Ten duet tworzy znakomite filmy

Oto najnowszy zwiastun filmu wizjonerskiego reżysera Spike'a Lee i charyzmatycznego aktora Denzela Washingtona. Ich najnowsze dzieło, thriller kryminalny zatytułowany "Highest 2 Lowest", to piąte spotkanie na planie tych dwóch wybitnych artystów, co samo w sobie stanowi fascynującą kartę w historii kina.

"Highest 2 Lowest" nie jest jednak jedynie nowym rozdziałem w ich wspólnej filmografii. To śmiała reinterpretacja klasycznego japońskiego thrillera Akiry Kurosawy "High and Low" z 1963 roku, który z kolei czerpał inspirację z powieści detektywistycznej Eda McBaina "The King's Ransom". Zarówno film Lee, jak i dzieło Kurosawy zanurzają widza w moralnym dylemacie postawionym przed zamożnym człowiekiem, który musi zdecydować, czy poświęcić swój status i majątek, aby ocalić życie dziecka.

Reklama

Takie filmu na Apple TV jeszcze nie było. Oto zwiastun i data premiery

Akcja "Highest 2 Lowest" przenosi nas w pulsujące rytmem ulice współczesnego Nowego Jorku, co stanowi znaczące przesunięcie w stosunku do japońskich realiów oryginału. W samym sercu tej historii znajduje się magnat przemysłu muzycznego, grany z pewnością z charakterystyczną dla Washingtona intensywnością. Jego postać jest owiana legendą ze względu na niezwykły słuch muzyczny, niemalże intuicyjny dar rozpoznawania talentów. Jednak jego poukładany świat staje na głowie, gdy staje się celem niebezpiecznego spisku, a żądanie okupu zmusza go do podjęcia decyzji ostatecznej wagi.

Obok Denzela Washingtona na ekranie zobaczymy plejadę utalentowanych aktorów, w tym A$AP Rocky'ego, Ilfenesh Haderę, Jeffreya Wrighta, Deana Wintersa, Johna Douglasa Thompsona oraz popularną raperkę Ice Spice, co zapowiada intrygujące połączenie aktorskich talentów. Za produkcję filmu odpowiada imponujące grono wytwórni: Apple Original Films, A24, Escape Artists, Mandalay Pictures oraz firmy należące do samego Lee, 40 Acres and a Mule Filmworks. Zdjęcia, które niewątpliwie oddadzą dynamikę nowojorskiej scenerii, są dziełem Matthew Libatique'a.

Światowa premiera "Highest 2 Lowest" odbędzie się w drugiej połowie maja na Festiwalu Filmowym w Cannes. Następnie, 22 sierpnia, film trafi na ekrany kin, a później będzie dostępny na platformie streamingowej Apple TV+ - dokładnie od 5 września.