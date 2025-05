Widzowie wściekli, utopione miliardy: kino kontra streaming

Dla jednych kina przestały istnieć, dla drugich to najlepsze miejsce do oglądania filmów. Czy obydwie strony mają rację?

Czy kino umiera? A może właśnie przeżywa rewolucję? W najnowszym odcinku naszego podcastu biorę pod lupę gorący temat z ostatnich tygodni i miesięcy. Przyglądam się wypowiedziom tytanów branży, zaskakującym wynikom kasowym hitów i porażek, a także temu, jak platformy VOD zmieniają zasady gry. Czy oglądanie filmów w domu to przyszłość, a wielkie ekrany kin to już tylko sentymentalna przeszłość? Zapraszam do odsłuchu.

Kina vs. streaming. Kto wygrywa?

