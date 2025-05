Prace nad drugim sezonem "Szoguna" nabierają tempa. Wiemy, kto powróci do swoich ról!

"Szogun" to bez wątpienia jeden z najważniejszych seriali zeszłego roku. Po sukcesie 10-odcinkowej serii, która opowiedziała zamkniętą historię, widzowie chcą więcej. I nie ma się co dziwić decyzji stacji FX, która zdecydowała się stworzyć drugi sezon. Co o nim wiemy?

Emocjonujący serial jest osadzony w czasach ery Keichō, gdy Krajem Kwitnącej Wiśni rządzili jeszcze Szoguni. Stojący w obliczu wojny domowej, znanej w historii jako bitwa pod Sekigaharą, Lord Yoshii Toranga spotyka na swojej drodze brytyjskiego żeglarza Johna Blackthorne'a. Ten w zamian za ocalenie oferuje najcenniejszą walutę dla stratega – informacje, które mogą pomóc Tornadzie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

– hit Disney+, który w Stanach Zjednoczonych był również emitowany w stacji FX i platformie Hulu zakończył się ponad rok temu. 10 odcinków pełnych napięcia, zaskakujących zwrotów akcji i fantastycznych ujęć i dialogów. I choć wiele wskazywało na to, że całość została już w pełni opowiedziana i materiał z książki został wyczerpany, widzowie chcą więcej. Rozumieją to twórcy serialu oraz aktorzy, którzy chętni byli, by powrócić do swoich ról.

Już kilka tygodni po zakończeniu "Szoguna" pojawiły się pierwsze plotki wskazujące na to, że to nie koniec historii Toranagi, Blackthorne’a. Wskazywać miała na to umową, którą Hiroyuki Sanada wcielający się w rolę tego pierwszego, podpisał ze stacją FX. Choć nie mieliśmy żadnych oficjalnych potwierdzeń, fani zaczęli tworzyć swoje własne domysły i spekulacje na temat przyszłości serii. Jak informował w zeszłym roku serwis The Hollywood Reporter, przedstawiciele stacji FX i platformy Hulu prowadzili rozmowy ze spadkobiercami i właścicielami praw do książek Jamesa Clavella w sprawie stworzenia przynajmniej dwóch nowych sezonów opowiadających dalsze historie bohaterów, których mogliśmy zobaczyć na ekranie przy okazji 10 odcinków "Szoguna".

"Szogun" oficjalnie powraca. Na nowe odcinki przyjdzie nieco poczekać

Teraz z konkretami przychodzi serwis Variety, który zdradza pierwsze szczegóły związane z kontynuacją hitowej produkcji. Co najważniejsze, w drugim sezonie powrócą dwie główne postacie. Hiroyuki Sanada i Cosmo Jarvis potwierdzili już swoje zaangażowanie w pracach nad kontynuacją serii i powrócą jako Yoshii Toranga i John Blackthorne. Co więcej, obaj panowie będą mieli dodatkowe obowiązki. Sanada będzie producentem wykonawczym, a Jarvis współproducentem. Choć na ten moment nie mamy żadnych informacji związanych z fabułą drugiego sezonu, twórcy potwierdzili, że przeniesiemy się w czasie o 10 lat do przodu, po wydarzeniach z finału pierwszego sezonu "Szoguna". Trudno też się doszukiwać dalszych losów Torangi i Blackthorne'a w twórczości Jamesa Clavella. Będziemy mieć do czynienia z zupełnie nowym scenariuszem i historią stworzoną na potrzeby serialu.

Na ten moment nie wiadomo też, czy ktoś z pozostałej obsady powróci do swoich ról. Wszystko owiane jest tajemnicą i zapewne pozostanie tak przez kilka następnych miesięcy. Prace na planie drugiego sezonu "Szoguna" mają rozpocząć się dopiero w styczniu przyszłego roku w Vancouver, w Kanadzie. Można więc śmiało założyć, że premiera na stacji FX i na platformach Hulu i Disney+ nie odbędzie się wcześniej, niż w 2017 r. Na dalsze przygody Toranagi i Blackthorne'a przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Oby jednak było warto!