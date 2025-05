Marvel stracił jedną z największych gwiazd. Aktor podał powód

Z serialami Marvela jest trochę jak z serialami z uniwersum Gwiezdnych Wojen – raz perełka, raz totalny niewypał. Hawkeye plasował się gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami i choć opinie widzów oraz krytyków nie były szczególnie negatywne, to drugi sezon serialu i tak prawdopodobnie nie powstanie. Dlaczego? Bo Disney zaoferował głównemu bohaterowi za mało pieniędzy. Odtwórca roli byłego Avengersa wydaje się tą propozycją wręcz oburzony.

Ta sama robota, choć wypłata o połowę mniejsza

Ostatni odcinek pierwszego sezonu Hawkeye wyemitowano pod koniec 2021 roku i od tamtego momentu Disney zajęty był rozwijaniem produkcji poświęconych innym superbohaterom, ale nie oznacza to, że o słynnym łuczniku kompletnie zapomniano – wręcz przeciwnie. Plany na kolejny sezon były realne, ale po drodze pojawiła się spora przeszkoda w postaci wypłaty dla Jeremiego Rennera, wcielającego się w Hawkeye’a.

Źródło: Disney

Aktor w wywiadzie dla High Performance przekazał, że strony nie dogadały się pod względem finansowym, bo Disney zaproponował połowę gaży, jaką Renner otrzymał za pierwszy sezon. Mężczyzna z nieukrywaną frustracją poinformował, że ta oferta ze strony księgowych od „cięcia budżetu” była obraźliwa, dlatego dojście do porozumienia było niemożliwe.

„Poprosili mnie o udział w drugim sezonie i zaoferowali mi połowę pieniędzy. Pomyślałem: Cóż, to będzie dwa razy więcej pracy za połowę wynagrodzenia i osiem miesięcy mojego czasu” – Jeremy Renner

Jeremy Renner zasugerował też, że decyzja Disneya mogła zostać podyktowana poważnymi urazami (między innymi klatki piersiowej, żeber, kolana i barku), jakich doznał w 2023 roku, gdy potrącił go pług śnieżny. „Czy uważacie, że jestem tylko w połowie Jeremym, bo mnie przejechało? Może dlatego chcecie mi zapłacić tylko połowę tego, co dostałem za pierwszy sezon” – zapytał przedstawicieli Disneya we wspomnianym wywiadzie.

Serialowy Hawkeye przekazał jednak, że jest bardzo związany ze swoją postacią i nie wyklucza powrotu do roli, jeśli oferta finansowa się poprawi.