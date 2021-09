Zablokowane foldery ze zdjęciami wkrótce trafią do użytkowników Zdjęć Google

To żadna tajemnica, że nasze smartfony potrafią skrywać w swoich bibliotekach rozmaite grafiki, którymi nie chcemy się dzielić z innymi. I nie mówię tutaj nawet o zdjęciach z nagością, ale to najszybszy sposób na to by mieć zawsze "skan" rozmaitych dokumentów pod ręką, czy łatwy dostęp do potencjalnie wrażliwych informacji. Na ile to rozsądne - oceńcie sami. Dlatego od lat wielu użytkowników decyduje się na dodatkowe aplikacje, które pomagają im ukryć "w sejfie" takie grafiki. Ale dodatkowe aplikacje, to potencjalne dodatkowe problemy. A do tej pory Google w swoich Zdjęciach natywnie oferowało takie rozwiązanie wyłącznie dla użytkowników smartfonów Pixel - i to stosunkowo od niedawna, bo raptem od kilku miesięcy. Wkrótce jednak ma ono trafić do szerszego grona użytkowników.

Zablokowane foldery w Zdjęciach Google wkrótce dla każdego z Androidem 6 i nowszym

Jak działają zablokowane foldery w Zdjęciach Google? Użytkownicy mogą je okrasić kodem, lub pozwolić na otwarcie ich dopiero po weryfikacji biometrycznej. Opcji związanych z poblokowanymi folderami szukajcie w ustawieniach aplikacji Zdjęcia Google. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby do takiego sejfu dorzucić grafiki, które już teraz trzymacie w swoich bibliotekach. Warto też mieć na uwadze, że wszystkie zdjęcia zamknięte w sejfach nie trafią do googlowskiej chmury - przechowywane będą wyłącznie w pamięci smartfona. Aparat Pixelowy ma dodatkową sztuczkę - tamtejsza aplikacja ma opcję automatycznego zapisywania robionych zdjęć w zahasłowanych folderach, a na tę chwilę Google nic nie wspominało, by w najbliższym czasie analogiczna funkcja miała trafić także do innych urządzeń.

