Kroniki Seinfelda - co to za serial?

Spoglądając dziś na kadry z "Seinfelda" można odnieść wrażenie, że to zakurzona, archaiczna produkcja, która ma niewiele wspólnego z dzisiejszym światem. Rzeczywiście czas emisji serialu przypadał na lata 1990-1998, ale w trakcie oglądania odnosi się wrażenie, że jest on bardziej aktualny niż wiele innych obecnie realizowanych produkcji. Scenarzyści i twórcy Larry David oraz Jerry Seinfeld bez skrupułów poruszają tematy, które dziś niektórzy omijają szerokim łukiem, ale to nie sama tematyka ma znaczenie, lecz sposób w jaki to przedstawiają. Najczęściej wiele rzeczy jest mówionych wprost, wręcz bezpruderyjnie, ale niemalże każdy wątek, komentarz lub riposta mają drugie znaczenie.

9 sezonów Seinfelda i ani jednego spadku formy

Główne postacie, czyli Jerry, George, Kramer i Elaine są mieszkańcami Nowego Jorku i grupą przyjaciół. Nie należy jednak kojarzyć ich z tymi przyjaciółmi, bo całość opiera się na koncepcie wspomnianych Davida oraz Seinfelda, a obydwaj panowie cechują się dość specyficznym poczuciu humoru. Uwielbiają dobitnie komentować rzeczywistość i ta kreatywność pierwszego oraz spostrzegawczość drugiego przełożyły się na 9 wyśmienitych sezonów. Jerry Seinfeld gra samego siebie, ale otoczony jest fikcyjnymi postaciami, które zdefiniowały kariery wcielających się w nich aktorów. NBC chciałoby, żeby "Seinfeld" trwał bez końca, ale serial zakończono po decyzji twórców, dzięki czemu prawdopodobnie uniknięto spadku formy i produkcję zapamiętano jako znakomitą bez żadnego "ale".

Przez lata "Seinfeld" był emitowany na wielu kanałach TV w klasycznym formacie 4:3 SD, by w pewnym momencie doczekać się wersji panoramicznej HD. Najpierw wyemitowano ją na kanale TBS, a później na długi czas prawa w USA zakupiło Hulu. W tym czasie serial trafił do Europy i innych regionów dzięki Prime Video Amazonu, ale było jasne, że wcześniej czy później zawita na Netfliksie, bo blisko z platformą współpracuje Jerry Seinfeld produkując stand-upy obiecujących komików i samemu nagrywając swoje występy.

Kroniki Seinfelda w październiku na Netflix w Polsce

Dziś wiemy, że od 1 października na Netflix zagości - zdaniem wielu - najlepszy sitcom świata, a jako przeogromy fan "Seinfelda" cieszę się z takiego obrotu spraw z jednego powodu: dzięki obecności na najbardziej rozpoznawalnej platformie, serial dotrze do widzów (w Polsce), którzy do tej pory mogli o nim nawet nie usłyszeć.